Entre o fim de Passarella e o início de Vítor Pereira no Corinthians um mesmo São Paulo

Uma linha do tempo de 17 anos que separa o atual técnico estrangeiro do Corinthians e o último treinador internacional do clube alvinegro. E nesse traçado há em comum a mesma equipe como a reponsável pela demissão do argentino Daniel Passarella, em 2005, e a adversária na primeira partida do português Vítor Pereira pelo Timão neste ano: o São Paulo. Foi em uma goleada por 5 a 1 para o Tricolor, em pleno estádio do Pacaembu, pela terceira rodada do Brasileirão de 2005 que Passarella foi dispensado pelo clube alvinegro, mesmo após somente 15 jogos, dois meses e um dia à frente da equipe do Parque São Jorge.

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Curiosamente, aquele Majestoso marcava a estreia de Paulo Autori no comando são paulino. Após o Tricolor conquistar o Campeonato Paulista naquela temporada, o técnico Emerson Leão pediu demissão para dirigir o Vissel Kobe, do Japão, alegando uma "dívida de gratidão com uma pessoa" no país asiático. Autuori, então, assumiu a equipe do Morumbi naquele dia 9 de maio de 2005 e levou o São Paulo aos títulos da Copa Libertadores e Mundial de Clubes naquele ano.

Um ano antes outro técnico que fez história em um dos clubes também estreou em um Majestoso: Adenor Leonardo Bachi, o Tite, atual técnico da Seleção Brasileira, que marcou época no Timão, dirigiu o clube alvinegro pela primeira vez em um duelo contra o São Paulo, no mesmo estádio do Morumbi, que recebe a estreia de Vítor Pereira pelo Corinthians neste fim de semana, no dia 30 de maio de 2004, pela oitava rodada do Brasileirão daquele ano.

Na ocasião, o clássico terminou empatado por 1 a 1, e a primeira passagem de Tite pelo clube alvinegro não foi vitoriosa. Diferentemente do retorno do 'Seo Adenor' em 2010, que até 2013 culminou nos títulos do Brasileirão em 2011, Libertadores e Mundial de Clubes em 2012, Paulista e Recopa Sul-Americana, e na terceira passagem, em 2015, quando o atual treinador do Brasil conquistou o Brasileiro novamente, deixando o cargo no ano seguinte para comandar a Seleção Brasileira.

Tite, inclusive, era o único técnico a estrear pelo Corinthians contra o São Paulo até a chegada de Vítor Pereira.

Por sua vez, se o Majestoso não é um clássico que registra muitas estreias de técnicos, principalmente do lado corintiano, ele marca muitas demissões, principalmente do lado alvinegro. Quinze técnicos do Timão foram dispensados após derrotas contra o Tricolor:

Porém, nos últimos 20 anos, três treinadores são paulinos receberam a voz de demissão após reveses para o Corinthians: Nelsinho Baptista, em 2022, Ney Franco, em 2013, e Diego Aguirre, em 2012. Além deles, Ignaz Amsel, em 1938, e Carlos Alberto Silva, em 1990 foram dispensados pelo São Paulo após derrotas em Majestosos.