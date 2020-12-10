  • Entre lesões e suspensões, Abel Ferreira tem problemas para poupar atletas no Palmeiras
Entre lesões e suspensões, Abel Ferreira tem problemas para poupar atletas no Palmeiras

Atletas como Zé Rafael, Lucas Lima e Patrick de Paula não poderão enfrentar o Bahia neste sábado (12), no Allianz Parque, pelo Brasileirão 2020
LanceNet

Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 17:00

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Após o desgaste apresentado pelo time do Palmeiras nas últimas duas apresentações, diante de Santos e Libertad, a torcida alviverde já começa a questionar nas redes sociais se não é o momento do técnico Abel Ferreira começar a poupar alguns atletas no Brasileiro, título que hoje está mais longe do Verdão neste final de temporada.
Assim como noticiado pelo NOSSO PALESTRA/LANCE! nesta manhã, a ideia da diretoria alviverde é não priorizar nenhuma competição e, já neste sábado (12), diante do Bahia, a comissão técnica do Palmeiras não deve escalar um time reserva para o duelo pela 25ª rodada do Brasileirão.
Mas mesmo que quisesse poupar alguns atletas neste final de semana, Abel Ferreira iria sofrer para escalar os 11 titulares, principalmente no meio-campo. Com poucas opções no setor (Lucas Lima e Zé Rafael estão suspensos para esta rodada; Patrick de Paula se recuperando de lesão muscular), o português talvez não consiga poupar importantes nomes da criação alviverde, casos de Danilo, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga.>> CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO BRASILEIRÃO 2020
Uma outra opção pode ser deslocar Gabriel Menino para o meio e voltar com Marcos Rocha na lateral direita. Já Matías Viña pode dar lugar para Lucas Esteves ou até mesmo Mayke, que já atuou improvisado na esquerda em alguns jogos.
O Palmeiras ainda terá duas atividades para fechar a preparação para o duelo diante do Bahia, que acontece no próximo sábado (12), a partir das 19h (horário de Brasília), no Allianz Parque.

