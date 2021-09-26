Entrada de torcedores do Botafogo no estádio é marcada por pouca aglomeração e protocolo seguro

Crédito: Sergio Santana/LANCE!

A torcida está de volta ao Estádio Nilton Santos. A entrada de torcedores para a partida entre Botafogo e Sampaio Corrêa, neste domingo, pela 26ª rodada da Série B do Brasileirão, foi tranquilo e marcada por um forte protocolo.

Por organização, o Botafogo liberou a entrada de torcedores apenas no Setor Norte. Ao entrar no estádio, o torcedor podia escolher para qual entrada da arena queria ir - Norte, Leste ou Oeste.

Para entrar, porém, os torcedores passaram por um protocolo rigoroso. Ao chegar no Setor Norte, sete funcionários estavam organizados em sete filas diferentes, nas quais as pessoas entravam e eram obrigadas a apresentar documento com foto, exame de antígeno autorizado pelo Botafogo e caderneta de vacinação.

Após passar desta "peneira", os torcedores seguiam para os guichês com os ingressos. A entrada aconteceu da forma tradicional: ao entregar o bilhete, a roleta era liberada.