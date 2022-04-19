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futebol

Entorno de Haaland nega acordo entre atacante e Manchester City

Real Madrid segue na disputa pelo centroavante norueguês...

Publicado em 19 de Abril de 2022 às 09:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 abr 2022 às 09:08
Jan Aage Fjortoft, ex-jogador de futebol e pessoa próxima a família de Erling Haaland, afirmou que não há nenhum acordo entre o atacante e o Manchester City. O atual comentarista disse ainda que o Real Madrid segue na disputa com a equipe de Pep Guardiola pela contratação do atleta do Dortmund.- Como informo há meses, Haaland pode terminar no Manchester City ou Real Madrid. São os dois favoritos, mas não há acordo até agora.
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Na última segunda-feira, o "Daily Mail" publicou uma matéria sobre um possível acordo entre o clube inglês e o centroavante norueguês. O jornal afirmou que os Citizens estariam dispostos a pagar a multa do jogador e que as negociações poderiam se encerrar ainda nesta semana.
Apesar de alguns problemas com lesões, Haaland tem sido o grande protagonista do Dortmund na temporada. Em 26 partidas disputadas, o camisa nove marcou 25 gols e contribuiu com oito assistências.
Crédito: HaalandserádisputadoentreManchesterCityeRealMadrid(Foto:INAFASSBENDER/AFP

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