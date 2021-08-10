Entenda todas as mudanças nas comissões técnicas da base do Santos

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O Santos completou a reformulação nas categorias de base com a contratação do técnico Pablo Fernandez para a equipe Sub-23, antecipada pelo LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE nesta segunda-feira. Além das quase 30 contratações de jogadores, as comissões técnicas foram alteradas.Outra mudança foi a demissão do supervisor geral da base, Ricardo Occhiuto. Contratado em abril para voltar ao clube por indicação do ex-membro do CG José Renato Quaresma, Occhiuto chegou a viajar com a delegação profissional para a partida contra o The Strongest, na Bolívia, mas foi desligado por decisão administrativa. Para o seu lugar, o clube trouxe Giuliano Bitencourt.

O Peixe também contratou Rodrigo de Carvalho para o cargo de coordenação de captação.Sub-23

A categoria de Aspirantes era comandada pelo ex-goleiro Edinho, filho do Rei Pelé, que chegou ao clube na gestão de transição do ex-presidente Orlando Rollo. Ele será realocado para outra função dentro do clube, ainda não definida. Maurício Copertino chegou a ser cotado para assumir a equipe. Enquanto aconteciam as negociações, o auxiliar Thiago Lima virou interino e comandou o elenco na reta final do Brasileiro de Aspirantes.

Sem acordo com o Peixe, Copertino foi com o técnico Vanderlei Luxemburgo para comandar o Cruzeiro. O Peixe recontratou o técnico Pablo Fernandez para comandar o Sub-23 na Copa Paulista neste segundo semestre. Ele foi demitido na gestão Rollo, mas foi alvo de elogios do elenco profissional após a saída de Jesualdo Ferreira.

Sub-20

O técnico Aarão Alves e o auxiliar, seu irmão, André Alves foram demitidos do comando do Sub-20. Eles também chegaram na gestão de transição do ex-presidente Orlando Rollo. Rodrigo Cassarin, que estava como auxiliar no Sub-23 ao lado de Edinho, passou a assumir a equipe como técnico na terceira rodada do Brasileiro Sub-20.

Sub-17

Após a eliminação no Brasileiro Sub-17, o técnico Elder Campos que também chegou na gestão de transição de Orlando Rollo foi realocado para ser auxiliar técnico de Rodrigo Chipp no Sub-20. Ex-Avaí, Gabriel Bussinger assumiu a categoria e deve fazer sua estreia no Campeonato Paulista Sub-17 marcado para o final do mês.

Sub-15

Sem estar com os treinos presenciais, Flávio Antunes, o Flavinho, também não será mais o técnico, mas permanecerá no Santos em outra função. Ele também foi trazido por Rollo. O novo treinador será Raphael Bahia, que já comanda as atividades e deve fazer sua estreia no Paulistão Sub-15 marcado para o final do mês.

Sub-13