Entenda porque a TNT não pode passar os jogos do Santos para São Paulo

Crédito: Divulgação/Santos FC

A transmissão da partida desta noite entre Santos e Athletico-PR gerou uma polêmica nas redes sociais na tarde desta terça-feira. O Santos lamentou a não liberação da transmissão para o Estado de São Paulo no Twitter, mas a TNT Sports, responsável pela transmissão, pediu uma liberação do clube para realizar a transmissão para todo o país.A proibição da transmissão dos jogos da TNT para o Estado de São Paulo está prevista no contrato do Santos com o grupo Globo para o Pay-per-view. Como os jogos do Peixe contra outros times que assinaram com a TNT (como Bahia, Internacional, Palmeiras, etc) concorrem com o Premiere, o grupo Globo pediu exclusividade para a praça e colocou um redutor no valor do contrato em caso de transmissão.

O Santos, então, procurou a Turner e pediu a inclusão no contrato de uma cláusula de não transmissão para a praça (Estado de São Paulo) para não correr o risco de sofrer a redução no valor do contrato do Pay-per-view.O Palmeiras, que foi o último clube a assinar com a Globo para o Pay-per-view, não aceitou a redução no contrato e conseguiu a liberação da maioria dos jogos transmitidos pela TNT também para a praça.

No caso do Athletico-PR, o clube não assinou com o grupo Globo para o Pay-per-view. Nesse caso, não existiria concorrência na transmissão. Por isso, a decisão para uma possível liberação deveria ser discutida entre o Santos e o grupo Globo.