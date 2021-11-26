Entenda por que Palmeiras não fará evento no Allianz Parque na final da Libertadores

O Palmeiras está na final da Libertadores pela segunda vez consecutiva e defenderá o título no próximo sábado (27), contra o Flamengo. A partida será disputada em Montevidéu, capital do Uruguai, e, em São Paulo, os torcedores não poderão acompanhar o duelo dentro da casa alviverde, o Allianz Parque, pois não será realizado um evento para aqueles que estão na capital paulista assistirem ao jogo.

Segundo apurou o NOSSO PALESTRA, a realização da solenidade foi cogitada pela WTorre, que gerencia o estádio, e pelo clube. No entanto, não houve uma viabilização financeira que justificasse os gastos com a abertura da arena, que são considerados altíssimos.A inviabilização teve como ponto de partida as limitações impostas pela Conmebol para que o evento acontecesse, em relação à exibição, patrocinadores e horários, por exemplo. Sendo assim, as duas partes optaram por abrir mão da exibição da partida no campo alviverde.

A final da Libertadores será disputada no próximo sábado (27), às 17 horas (de Brasília).