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Entenda por que Palmeiras não fará evento no Allianz Parque na final da Libertadores

Torcedores não poderão acompanhar a decisão da competição na casa do Maior Campeão Nacional
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LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 nov 2021 às 12:00

Publicado em 26 de Novembro de 2021 às 12:00

O Palmeiras está na final da Libertadores pela segunda vez consecutiva e defenderá o título no próximo sábado (27), contra o Flamengo. A partida será disputada em Montevidéu, capital do Uruguai, e, em São Paulo, os torcedores não poderão acompanhar o duelo dentro da casa alviverde, o Allianz Parque, pois não será realizado um evento para aqueles que estão na capital paulista assistirem ao jogo.
Segundo apurou o NOSSO PALESTRA, a realização da solenidade foi cogitada pela WTorre, que gerencia o estádio, e pelo clube. No entanto, não houve uma viabilização financeira que justificasse os gastos com a abertura da arena, que são considerados altíssimos.A inviabilização teve como ponto de partida as limitações impostas pela Conmebol para que o evento acontecesse, em relação à exibição, patrocinadores e horários, por exemplo. Sendo assim, as duas partes optaram por abrir mão da exibição da partida no campo alviverde.
A final da Libertadores será disputada no próximo sábado (27), às 17 horas (de Brasília).
Crédito: GabrielSantos/LANCE!

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