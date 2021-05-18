Entenda por que o Corinthians descarta a contratação de Lisca

Crédito: Mourão Panda/América-MG

Os dias que sucedem a queda de um treinador são sempre recheados de especulações e de nomes de possíveis candidatos ao cargo. Isso é potencializado quando se trata de Corinthians e um dos profissionais cogitados para treinar o clube foi Lisca, atualmente no América-MG, mas essa possibilidade foi logo de cara descartada pelos dirigentes corintianos.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Mesmo com bons trabalhos recentes e com sua popularidade, a cúpula do Timão trata o nome de Lisca como "proibido" no Parque São Jorge, pelo menos nesta atual gestão, comandada por Duilio Monteiro Alves e esse "bloqueio" ao treinador se dá por conta de provocações feitas recentemente contra o clube.

No fim do ano passado, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o Corinthians enfrentou o América-MG e foi eliminado após derrota na Neo Química Arena e empate no Independência, que foi palco do ato de Lisca que incomodou os corintianos. Com o apito final, o técnico do Coelho proferiu as seguintes palavras "E agora? E agora? É a quarta seguida em cima deles! A quarta!".A referência foi pelo histórico recente de Lisca contra o Timão. Das seis vezes que enfrentou o clube, o treinador levou a melhor em três partidas, empatou uma e perdeu duas. Sendo uma eliminação a favor (2020) e outra contra (2019), ambas em edições da Copa do Brasil. Naquele momento a sequência era de duas vitórias e um empate, e não quatro como disse na frase polêmica.

Mas não acaba por aí. Segundo apurou o LANCE!, há relatos de provocações direcionadas para a comissão técnica do clube, que não gostou do comportamento do profissional e considerou a atitude como falta de respeito ao clube, o que pese decisivamente para que a contratação não seja cogitada.