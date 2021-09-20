Entenda por que Marco Antônio é peça importante para o sistema defensivo do Botafogo

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo de Enderson Moreira sofreu apenas cinco gols nos 12 jogos em que o treinador esteve à frente da equipe. Dessa forma, a defesa do Alvinegro cede apenas um gol a cada 2,4 partidas em média. Com números expressivos no sistema defensivo, alguns jogadores do time se destacam, como é o caso do meio-campista Marco Antônio. > Marcelo, do Real Madrid, interage com o Botafogo em rede socialAté aqui, o camisa 70 disputou todas as 24 partidas do Botafogo na Série B do Campeonato Brasileiro e, ao lado do lateral Daniel Borges, é o líder do time em desarmes, com 28. Assim, na média, o meia consegue, no mínimo, um desarme certo por jogo, segundo dados do site "FootStats".

Ainda vale relacionar o empenho defensivo com a disciplina dentro de campo. Embora seja um jogador muito presente na marcação, Marco Antônio cometeu apenas 15 faltas na Série B e recebeu um único cartão amarelo.

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A partida contra o Náutico, no último sábado, por exemplo, ilustrou a importância do camisa 70 para o sistema defensivo do Glorioso. Segundo o site "SofaScore", Marco Antônio conseguiu três desarmes, venceu sete de oito duelos que teve pelo chão e não sofreu um drible sequer.No entanto, vale destacar que os números também mostram a importância de Marco Antônio para o sistema ofensivo. Na Série B, ele é o segundo do time em passes para finalização (23), atrás apenas de Chay, e o terceiro, ao lado de Warley, com mais assistências (3).

Inclusive, para o botafoguense mais supersticioso, o Glorioso ainda não perdeu quando o camisa 70 balança as redes. Contando o Campeonato Carioca, são cinco gols marcados e cinco vitórias.

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