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Entenda por que jovens da base estão com o elenco principal do Corinthians

Quatro garotos das categorias de base do clube foram chamados para treinar com os profissionais durante esta retomada do futebol e serão importantes na preparação...
LanceNet

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Publicado em 

03 jul 2020 às 11:00

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 11:00

Crédito: Montagem/Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Desde a última terça-feira, o elenco do Corinthians está completo à disposição do técnico Tiago Nunes para quando os treinos coletivos tiverem início. Naquele mesmo dia, quatro jogadores da base foram adicionados ao grupo que já contava com 28 jogadores. Agora, ao todo, são 32 atletas. E esse número, com o acréscimo dos jovens será essencial para este período.Gabriel Pereira (meia), Ruan Oliveira (meia) e Matheus Donelli (goleiro), foram promovidos da equipe sub-20 do Timão, enquanto Roni (meio-campista) foi trazido do time sub-23. Ambas as categorias não têm calendário definido para este ano e, por enquanto, não há previsão da retomada das competições. Dessa forma, se tornaram fontes para reforçar o elenco profissional nos treinos da nova pré-temporada corintiana neste mês de julho.
E o interesse em agregar essas peças é aumentar o número de opções no grupo, já pensando no calendário que o Corinthians vai enfrentar quando as competições voltarem. Está prevista uma maratona de partidas de quarta-feira e domingo por cerca de seis meses para atender todos os compromissos restantes da temporada, além de serem permitidas cinco substituições por jogo. Com isso, haverá a necessidade de um rodízio constante de jogadores.

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