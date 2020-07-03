Entenda por que jovens da base estão com o elenco principal do Corinthians

Desde a última terça-feira, o elenco do Corinthians está completo à disposição do técnico Tiago Nunes para quando os treinos coletivos tiverem início. Naquele mesmo dia, quatro jogadores da base foram adicionados ao grupo que já contava com 28 jogadores. Agora, ao todo, são 32 atletas. E esse número, com o acréscimo dos jovens será essencial para este período.Gabriel Pereira (meia), Ruan Oliveira (meia) e Matheus Donelli (goleiro), foram promovidos da equipe sub-20 do Timão, enquanto Roni (meio-campista) foi trazido do time sub-23. Ambas as categorias não têm calendário definido para este ano e, por enquanto, não há previsão da retomada das competições. Dessa forma, se tornaram fontes para reforçar o elenco profissional nos treinos da nova pré-temporada corintiana neste mês de julho.