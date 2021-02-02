Entenda o contrato de 18 meses de Thomas Tuchel no Chelsea

O técnico Thomas Tuchel assinou um contrato com o Chelsea por apenas 18 meses, mas o vínculo entre o alemão e o clube londrino pode se estender caso cumpra algumas metas, revelou o “Daily Mail”. O principal objetivo que o novo comandante terá no cargo será de levar os Blues para as duas próximas Champions League.O curto contrato também é uma forma da equipe se proteger, uma vez que o Chelsea da Era Abramovich é um dos times de futebol que mais demitem treinador. Por conta disso, os ingleses já desembolsaram cerca de 125 milhões de euros (R$ 824,7 milhões) pagando multa de rescisão contratual.