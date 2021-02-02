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futebol

Entenda o contrato de 18 meses de Thomas Tuchel no Chelsea

Alemão precisa se classificar para as duas próximas Champions League para conseguir renovação automática com os Blues. Clube se protege de multa em caso de demissão...
LanceNet

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Publicado em 

02 fev 2021 às 09:41

Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 09:41

Crédito: RICHARD HEATHCOTE / POOL / AFP
O técnico Thomas Tuchel assinou um contrato com o Chelsea por apenas 18 meses, mas o vínculo entre o alemão e o clube londrino pode se estender caso cumpra algumas metas, revelou o “Daily Mail”. O principal objetivo que o novo comandante terá no cargo será de levar os Blues para as duas próximas Champions League.O curto contrato também é uma forma da equipe se proteger, uma vez que o Chelsea da Era Abramovich é um dos times de futebol que mais demitem treinador. Por conta disso, os ingleses já desembolsaram cerca de 125 milhões de euros (R$ 824,7 milhões) pagando multa de rescisão contratual.
> Veja a tabela da Premier League
Por conta de uma cláusula no acordo com Frank Lampard, ex-técnico da equipe, os Blues só vão continuar pagando o ídolo até o fim desta temporada. Enquanto isso, Tuchel tem uma dura missão pela frente já que ocupa a 7ª colocação na Premier League e está com seis pontos a menos que o Leicester, que ocupa o 4º lugar.

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