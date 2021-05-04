Entenda o 'Caso Alisson' que pode causar uma reviravolta no Campeonato Catarinense

Crédito: Atleta foi expulso e julgado por cartão vermelho ainda na Série B do estadual de 2020 (Divulgação/Hercílio Luz

Os rumos do Campeonato Catarinense 2021 podem ser modificados drasticamente nessa terça-feira (4) em julgamento que começa às 19h sobre a procedência de uma denúncia feita pela Federação Catarinense de Futebol à Procuradoria do Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol.A história se desenrolou da seguinte forma: o confronto entre Marcílio Dias x Chapecoense pelas quartas de final acabou suspensa no último domingo (2) por conta de uma suposta escalação irregular do lateral-direito Alisson, do Hercílio Luz, em jogo da primeira fase contra o Brusque pela nona rodada do torneio.

Como o jogador foi expulso na decisão da Série B do Catarinense de 2020 contra o Próspera em jogo que ocorreu no dia 20 de dezembro, ele foi julgado e condenado somente no dia 6 de abril a cumprir um jogo de suspensão, somente quatro dias antes da alegada escalação irregular.

Tendo a possibilidade de punição com a perda de até três pontos para o clube da cidade de Tubarão, a pena influenciaria diretamente na disposição do mata-mata do estadual onde o próprio Hercílio acabaria eliminado e o Figueirense, até então nono colocado na fase de classificação, assumiria o posto. Curiosamente, para enfrentar justamente a Chape, uma das integrantes do confronto adiado de última hora.

O clube do interior do estado suportou sua defesa no argumento de que um integrante do próprio TJD-SC teria dado aval para a atuação de Alisson como também pela expiração de prazo válido para denúncia, previsto no Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) em 30 dias.