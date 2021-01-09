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Entenda como Ronaldo Fenômeno ajudou o Corinthians a conseguir acordo com a Brahma

Octagon Brasil, agência de marketing do craque brasileiro e ex-jogador do Timão, articulou a parceria entre o Alvinegro e uma das cervejas do grupo Ambev
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LanceNet

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Publicado em 

09 jan 2021 às 12:08

Publicado em 09 de Janeiro de 2021 às 12:08

Crédito: Divulgação/Corinthians
Na última quarta-feira (5), o departamento de marketing do Corinthians oficializou a chegada da Brahma, marca de cerveja do grupo Ambev, como nova patrocinadora do clube.
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O acordo foi intermediado por um famoso ex-atleta do Timão. A Gazeta Esportiva informou que a Octagon Brasil, agência de marketing na qual Ronaldo Fenômeno é sócio majoritário, foi responsável por articular o negócio entre o Alvinegro e a marca de cerveja.
TIMÃO NA LIBERTA? SIMULE OS RESULTADOS DO CLUBE NO BRASILEIRÃOA Octagon tem a Ambev como cliente para assuntos relacionados ao esporte. Dessa forma, a agência de Ronaldo representou a empresa durante as negociações.
José Colagrossi Neto, superintendente de marketing , comunicação e inovação do Alvinegro, conduziu as negociações e comentou sobre as etapas do negócio.
"Fomos responsáveis por todas as etapas de negociação com o clube, incluindo definição das contrapartidas e também participamos da estratégia do anúncio. Além disso, o patrocínio também estará sob nossa gestão nos assuntos relacionados ao dia-a-dia, como ativações de marketing, relacionamento, entre outros". - disse José Colagrossi Neto.

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