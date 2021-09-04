Entenda como passagem de Roger Guedes pela China pode trazer variações táticas ao Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O torcedor do Corinthians está muito empolgado com as contratações feitas pelo clube recentemente e não vê a hora de poder curtir todos esses reforços em campo. E isso pode ser muito possível do ponto de vista tático, já que Roger Guedes, em sua passagem pela China, jogou em diversas funções no setor ofensivo, permitindo a Sylvinho desenvolver variações para a equipe.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Conhecido por atuar como um jogador de velocidade pelas pontas, função na qual despontou no Palmeiras em 2016, Roger também se sente mais à vontade jogando dessa forma. No entanto, já no Atlético-MG, desenvolveu uma postura mais finalizadora, quase como um segundo atacante, algo que acabou colocando ainda mais em prática no futebol chinês em dois anos e meia.

- Me sinto muito bem nas duas posições, lá na China eu joguei muito tempo por dentro, como centroavante, segundo atacante, mas minha opção de origem é na ponta. Mas eu me sinto muito bem ali, como eu falei, gosto de jogar solto no ataque, não gosto de ficar só aberto, gosto de jogar por dentro também, mas onde o Sylvinho optar eu vou dar o meu melhor.Com essa disposição para jogar em qualquer uma das funções no ataque, Roger permite ao treinador explorar algumas variações no setor, como a ausência de um centroavante de ofício, como tem sido o papel de Jô no time titular. Assim, seria o camisa 123 o escolhido para fazer o "falso 9", deixando Willian e Gustavo Mosquito nas pontas, e Renato Augusto e Giuliano no meio.

Essa escalação é a preferida do torcedor, já que inclui todos os reforços de peso e mantém Mosquito na equipe titular. No entanto, se optar pela manutenção de Jô, Sylvinho pode colocar Roger perto do centroavante, livre para flutuar, e armar uma linha com três meias (Willian, Renato e Giuliano) por trás dos dois atacantes. Mosquito, porém, seria o homem a sair do time.

Além disso, o treinador pode manter o esquema que usa atualmente, deixando Roger Guedes em uma ponta, Willian na outra, e Jô centralizado, sendo abastecidos por Renato Augusto e Giuliano no meio. Mosquito sairia do time, mas poderia voltar devido à versatilidade de posicionamento que esses jogadores oferecem, com exceção do centroavante, que é mais fixo.