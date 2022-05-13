Entenda como o Corinthians perdeu Lucas Pires para o Santos

O lateral-esquerdo Lucas Pires, de 21 anos, vem somando boas atuações e é um dos destaques do Santos neste começo de temporada. O cenário no entanto poderia ser diferente, tendo em vista que até o primeiro semestre de 2021, o defensor atuava nas categorias de base do Corinthians.> GALERIA - Jogos do Corinthians na Neo Química Arena com a volta do público

Nascido no dia 24 de março de 2001, o atleta é natural de São Paulo. O jogador foi um dos destaques da equipe Sub-17 na temporada de 2017. Em 2018, foi selecionado pelo técnico Dyego Coelho na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, e foi protagonista do último Campeonato Brasileiro do Sub-20 pelo Timão.

NÚMEROS DE LUCAS PIRES PELA BASE DO CORINTHIANS​122 Jogos - Nove gols - 69 Vitórias - 32 Empates - 21 Derrotas - 65% de aproveitamento

Lucas Pires possuía contrato com o Corinthians até 30 de setembro de 2021, e durante a temporada passada, o clube e o empresário do atleta não chegaram em um acordo para a renovação contratual, pois o staff do jogador acreditava que no Parque São Jorge ele não teria projeção ao profissional.

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Assim, foi feito uma rescisão amigável entre as partes para a saída antecipada do jogador, e em julho, Lucas Pires foi anunciado pelo Santos com vínculo até julho de 2024. O Corinthians manteve 25% dos direitos econômicos do atleta, enquanto o Peixe ficou com 75%.

A princípio, ele seria utilizado no Sub-23 da equipe da Vila Belmiro, mas o jogador recebeu oportunidades durante o Paulistão e desbancou Felipe Jonatan na lateral-esquerda.

Vítor Pereira conta com Fábio Santos, Lucas Piton e Bruno Melo como opções para o setor no Timão. Com o seu rodízio no elenco, o treinador português vem rodando os três atletas na função.

JOGOS DISPUTADOS PELOS LATERAIS-ESQUERDOS DO CORINTHIANS EM 2022:Lucas Piton - 17 jogosFábio Santos - 10 jogosBruno Melo - 5 jogos