Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Entenda como o capitão do Chelsea teve papel decisivo na final do Mundial contra o Palmeiras
futebol

Entenda como o capitão do Chelsea teve papel decisivo na final do Mundial contra o Palmeiras

Cesar Azpilicueta escutou a provocação de atletas do Verdão com a bola na mão antes de entregar a pelota nas mãos de Kai Havertz, autor do gol decisivo para os Blues...

Publicado em 13 de Fevereiro de 2022 às 10:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 fev 2022 às 10:00
Cesar Azpilicueta, capitão do Chelsea, teve um papel fundamental na vitória da equipe sobre o Palmeiras na decisão do Mundial de Clubes. Antes da cobrança de pênalti de Kai Havertz, o lateral espanhol segurou a bola nas mãos como se fosse o responsável pela cobrança, ouviu provocação dos atletas do Verdão e evitou distrações para o camisa 29.- Eu esperava que os jogadores do Palmeiras cercassem o cobrador de pênalti. Eu já tinha dito para Havertz que ele cobraria. Eu só tentei tirar a pressão dele, para que ficasse mais calmo. Faltando três minutos, esse é um momento importante. Funcionou - disse o capitão após o jogo.
> Veja a tabela da Premier League
Segundo Geir Jordet, professor de psicologia no esporte da Escola Norueguesa de Análise Esportiva, uma "cobrança de pênalti é uma performance coletiva" e que "Azpilicueta serviu de isca no jogo mental" diante do momento mais decisivo da partida.
Na sequência, Kai Havertz assumiu a responsabilidade de cobrar o pênalti, uma vez que nem Jorginho nem Lukaku estavam em campo e balançou as redes de Weverton. Com o resultado, os Blues conquistaram o primeiro título de Mundial da história.
Crédito: AzpilicuetaatraiuaatençãodosjogadoresdoPalmeirasantesdecobrançadepênaltideHavertz(KARIMSAHIB/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chelsea palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Canhão de caça e fuzil estão entre as onze armas apreendidas por dia no ES
Imagem Edicase Brasil
Como um deserto famoso pode inspirar o turismo no ES
Sucessão patrimonial, patrimônio, herança
Holding: solução patrimonial ou risco fiscal?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados