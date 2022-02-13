Entenda como o capitão do Chelsea teve papel decisivo na final do Mundial contra o Palmeiras

Cesar Azpilicueta, capitão do Chelsea, teve um papel fundamental na vitória da equipe sobre o Palmeiras na decisão do Mundial de Clubes. Antes da cobrança de pênalti de Kai Havertz, o lateral espanhol segurou a bola nas mãos como se fosse o responsável pela cobrança, ouviu provocação dos atletas do Verdão e evitou distrações para o camisa 29.- Eu esperava que os jogadores do Palmeiras cercassem o cobrador de pênalti. Eu já tinha dito para Havertz que ele cobraria. Eu só tentei tirar a pressão dele, para que ficasse mais calmo. Faltando três minutos, esse é um momento importante. Funcionou - disse o capitão após o jogo.