Entenda a atual situação de Alan Guimarães no Palmeiras

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Com contrato até o final de 2023, o meia Alan Guimarães, o Alanzinho, ainda não tem seu futuro definido dentro do Palmeiras. Após ser integrado novamente ao elenco profissional no início da temporada, o jovem meio-campista foi removido do plantel na atualização feita pelo clube após o término do Campeonato Paulista de 2021.

Segundo apurou o LANCE!/NOSSO PALESTRA, Alan atualmente treina com as categorias de base, enquanto termina a transição física e adquire a condição ideal de jogo. O jogador já realizava o processo de retorno desde abril e nos últimos dias passou a participar das atividades com o elenco sub-20.

Já no processo final de recondicionamento físico, o jovem deverá ser submetido nas próximas semanas a um período de observação e testes realizados por Abel Ferreira e toda sua comissão técnica. Apenas após esse processo o futuro do atleta será definido, e, portanto, terá participação direta de Abel na escolha.Caso o comandante não queira aproveitar o jovem, o destino provavelmente deverá ser um empréstimo. Essa não seria a primeira vez em que o jogador seria negociado: em setembro de 2020, Alan foi para o Guarani, reforçar a equipe campineira na Série B do Campeonato Brasileiro.A TRAJETÓRIA DE ALAN:

Grande promessa das categorias de base do Verdão, Alan foi provido ao elenco profissional com Vanderlei Luxemburgo, no início de 2020. Sendo aproveitado apenas em dez minutos na Florida Cup, não conseguiu ganhar o espaço na disputa com Lucas Lima, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga.