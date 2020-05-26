Enquanto Mateus Claus renova contrato, outros dois nomes devem deixar o Bahia

Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

Jogador que chegou ao clube por empréstimo do Pelotas, o goleiro Mateus Claus teve poucas oportunidades na equipe de Aspirantes, mas fez o suficiente para convencer o Esquadrão de sua permanência no clube em caráter definitivo.

Apesar da informação não ter saído nos veículos oficiais do Tricolor, o jornal 'Correio' confirmou junto ao presidente do clube gaúcho que detinha os direitos de Mateus, Gilmar Schineider, onde o mandatário do Pelotas explica que o Bahia se fez valer de cláusula prevista já no primeiro contrato firmado entre as partes:

- No contrato de empréstimo existia uma cláusula que o Bahia poderia ficar com o jogador em definitivo. Isso já está acertado. O Pelotas fica com uma porcentagem de uma possível venda futura.

As participações de Mateus Claus até o momento no Esquadrão se deram todas no estadual: triunfo sobre Vitória da Conquista (2 a 0 em 26 de janeiro), Bahia de Feira (1 a 0 em 29 de janeiro) e o empate sem gols diante do Doce Mel no último dia 7 de março.

Enquanto o arqueiro de 25 anos de idade preenche vagas nas quais o clube acabou dispensando Fernando e Leo Steffen, outras duas peças que começaram o ano integrando o elenco considerado principal devem ter sua passagem interrompida tão logo acabem seus contratos de empréstimo.

O lateral-esquerdo Giovanni, em meio as muitas alternativas do seu setor como Juninho Capixaba e Zeca (além da possibilidade de improvisação de João Pedro), sequer teve oportunidades na atual temporada e o clube não deve prolongar seu acordo que acaba no próximo dia 31 de maio.