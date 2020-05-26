Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Enquanto Mateus Claus renova contrato, outros dois nomes devem deixar o Bahia

Goleiro tinha acordo de empréstimo até o dia 30 de abril com o Tricolor e chegou a retornar a Pelotas, cidade do clube que antes detinha seus direitos...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 mai 2020 às 12:55

Publicado em 26 de Maio de 2020 às 12:55

Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia
Jogador que chegou ao clube por empréstimo do Pelotas, o goleiro Mateus Claus teve poucas oportunidades na equipe de Aspirantes, mas fez o suficiente para convencer o Esquadrão de sua permanência no clube em caráter definitivo.
Apesar da informação não ter saído nos veículos oficiais do Tricolor, o jornal 'Correio' confirmou junto ao presidente do clube gaúcho que detinha os direitos de Mateus, Gilmar Schineider, onde o mandatário do Pelotas explica que o Bahia se fez valer de cláusula prevista já no primeiro contrato firmado entre as partes:
- No contrato de empréstimo existia uma cláusula que o Bahia poderia ficar com o jogador em definitivo. Isso já está acertado. O Pelotas fica com uma porcentagem de uma possível venda futura.
As participações de Mateus Claus até o momento no Esquadrão se deram todas no estadual: triunfo sobre Vitória da Conquista (2 a 0 em 26 de janeiro), Bahia de Feira (1 a 0 em 29 de janeiro) e o empate sem gols diante do Doce Mel no último dia 7 de março.
Enquanto o arqueiro de 25 anos de idade preenche vagas nas quais o clube acabou dispensando Fernando e Leo Steffen, outras duas peças que começaram o ano integrando o elenco considerado principal devem ter sua passagem interrompida tão logo acabem seus contratos de empréstimo.
O lateral-esquerdo Giovanni, em meio as muitas alternativas do seu setor como Juninho Capixaba e Zeca (além da possibilidade de improvisação de João Pedro), sequer teve oportunidades na atual temporada e o clube não deve prolongar seu acordo que acaba no próximo dia 31 de maio.
Quem também não deve ficar no Bahia é o atacante Arthur Caíke, outro que viu a sua região de campo ser bastante reforçada em 2020 com as chegadas de Clayson e Rossi. Além disso, prolongar sua estadia exigiria uma negociação com o Al-Shabab, da Arábia Saudita, algo que o momento financeiro do futebol mundial não se mostra favorável. E MAIS:Esquadrão recorda o tricampeonato da Copa do NordesteGoleiro do Bahia lamenta a falta de contato com a bolaMaxi Biancucchi fala sobre o carinho pela dupla BaViQuem foi o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro nos anos 90? E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bahia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Acidente na Vila Rubim congestiona trânsito em Cariacica e Vila Velha
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o cessar-fogo de duas semanas entre EUA e Irã
Imagem de destaque
Guns N'Roses em Cariacica: trânsito terá intervenções para show no domingo (12)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados