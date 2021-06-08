Ênio recebe punição do Botafogo após participar de torneio amador

O fato de Ênio ter participado de um torneio amador em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no último domingo não passou despercebido pelo Botafogo. O clube anunciou, nesta terça-feira, que o jogador sofrerá uma punição administrativa.
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Por conta dos protocolos de Covid-19, já que Ênio teve contato com pessoas sem máscara e aglomeração, o atacante terá que cumprir dez dias de isolamento, ficando fora de treinamentos, jogos e o dia a dia do Botafogo.
Desta forma, o jogador, que seria "emprestado" para a equipe de base, fica de fora da final da Copa do Brasil sub-20, que será neste domingo, diante do Coritiba, no Paraná.
No que diz respeito à Série B do Brasileirão, é certo que Ênio também não atuará contra Remo, no próximo domingo, e Londrina, na quinta-feira, dia 17. O jogador também pode ficar fora da partida contra o Náutico, no dia 20 - ele já terá cumprido o isolamento até lá, mas como ficará afastado dos treinamentos pode perder ritmo de jogo.