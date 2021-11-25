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Ênio comemora dois títulos em um fim de semana pelo Botafogo: 'Marcado para sempre'

Atacante participou das conquistas da Série B do Brasileirão e da Copa Rio/OPG Sub-20...
LanceNet

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Publicado em 

25 nov 2021 às 13:34

Publicado em 25 de Novembro de 2021 às 13:34

Alegria dupla. Ênio conquistou dois títulos em dois dias na última semana. O atacante do Botafogo participou das campanhas da Série B do Brasileirão, vencida após o triunfo sobre o Brasil de Pelotas, e da Copa Rio/OPG sub-20, após superar o Vasco na final.+ Controle de lojas, distribuição em milhão e desenho conjunto: detalhes da proposta da Volt ao Botafogo
Como o jogador ficou alternando entre time profissional e equipe de base, acabou participando das duas campanhas. Ênio comemorou o fim de semana recheado de conquistas.
– São dois títulos muito importantes, não só para o Botafogo como para minha carreira. A conquista da série B ficará marcada para sempre na minha vida, por ser meu primeiro título como profissional. Foi um ano muito desafiador, de muitos altos e baixos, mas o final não poderia ser diferente, tínhamos que coroar com o título. Tive o prazer de conquistar OPG com o sub20 e o Brasileiro com o profissional no mesmo final de semana - comemorou.Apesar dessas "idas e vindas", Ênio buscou valorizar cada minuto que passou no time principal. O jogador enalteceu a presença dos líderes do elenco do Alvinegro para a própria evolução.
– Busquei evoluir ao máximo, aprimorar a técnica e crescer como profissional. Pude contar com o apoio de toda comissão, e de companheiros como o Carli e Kanu que são referências dentro do grupo. Eles me ajudaram muito a melhorar a minha performance como atleta profissional - afirmou.
Para 2022, a meta é ajudar o Botafogo ainda em âmbito profissional. O atacante prevê ainda mais espaço no time principal do clube de General Severiano.
– Será um ano importante, não só para o Botafogo, que está de volta na elite, como para minha vida profissional. Vou me dedicar ao máximo para dar o meu melhor dentro de campo e sempre ajudar o Botafogo. Tenho certeza que as oportunidades serão maiores, então tenho que estar muito mais preparado para encarar e ajudar o Botafogo a alcançar coisas grandes - completou.
Crédito: ÊnioemaçãopeloBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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