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Energizado, Flamengo mira dar o troco no Inter e aumentar ainda mais a moral antes da Libertadores

No primeiro turno, o Flamengo foi goleado pelo Internacional por 4 a 0; em sintonia com a torcida, o time mira a vitória para elevar o bom momento a um nível ainda mais alto...
LanceNet

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Publicado em 

20 nov 2021 às 06:30

Publicado em 20 de Novembro de 2021 às 06:30

Quem viu a festa da torcida para empurrar o Flamengo do Ninho do Urubu até o Galeão não imagina que aquela mesma equipe vivia uma profunda crise há três semanas atrás. Se antes o time encarava uma dura eliminação na Copa do Brasil e fortes críticas ao treinador, que chegou a colocar o cargo à disposição, hoje, o Rubro-Negro está em sintonia com Nação e foi energizado tanto na recente vitória contra o Corinthians quanto no "AeroFla". É dessa forma que o Fla chega para enfrentar o Internacional neste sábado, às 21h30, no Beira-Rio, pela 34ª rodada do Brasileirão.> De ponta a ponta: torcida do Flamengo apoia time do Ninho até o Galeão A tarde da última sexta-feira foi a despedida da torcida com os jogadores antes da final da Libertadores. Isso acontece porque a delegação foi para Porto Alegre realizar dois jogos válidos pela Copa do Brasil e, de lá, parte diretamente para Montevidéu, onde disputa a final da Libertadores contra o Palmeiras.
Dessa forma, a moral e o apoio que os jogadores receberam durante o AeroFla também será fundamental para que o Flamengo saia vitorioso da partida contra o Internacional. Ainda que tenha chances remotas, o time não desistiu do Brasileirão.
- Esse calor humano que a gente sentiu no último jogo lá no estádio, quando teve a vitória contra o Corinthians foi muito bacana. Pedimos para a torcida estar presente, ela compareceu, se despediu dos jogadores, fez uma festa linda. Eu acho que isso, de certa forma, vai dar um incentivo adicional para a nossa turma - disse Landim, à Fla TV, ao falar sobre o AeroFla.
Fora isso, o histórico recente contra o Internacional era positivo até então. O Fla eliminou os Colorados da Libertadores de 2019 para chegar a final e, em 2020, venceu o confronto direito, em jogo válido pelo Brasileirão. Esta última partida, inclusive, não só impediu o título do Inter, como também colocou o Flamengo na liderança da competição - posteriormente, o Rubro-Negro sagrou-se octacampeão.
Dessa forma, o time da Gávea terá, neste sábado, a oportunidade de dar o troco da recente goleada sofrida e elevar o bom momento a um nível ainda mais alto. O LANCE! acompanhará a partida em tempo real.
Crédito: OFlamengofoigoleadopeloInternoprimeiroturno(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

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