Energia da torcida faz diferença, Navarro é aclamado e Botafogo vai no ritmo para vitória de imposição

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O ritmo no Nilton Santos foi uníssono na noite de quarta-feira: por apoio ao Botafogo. Os poucos mais de três mil torcedores que foram ao estádio e viram a vitória por 3 a 0 sobre o Brusque, em jogo válido pela 31ª rodada da Série B do Brasileirão, criaram um ambiente de energia positiva e apoio.+ Rafael Navarro, do Botafogo, chega a 20 participações de gols na Série B e encosta na artilharia

A equipe, claro, sentiu. Tanto que os comandados por Enderson Moreira cresceram justamente no momento em que a torcida "esquentou" - no primeiro tempo quando um gol de Rafael Navarro havia sido anulado. Mesmo com a decepção pelo impedimento, as arquibancadas passaram a crescer.

Em campo, o Alvinegro cresceu justamente neste momento. O time não sofreu em boa parte da partida e poderia até mesmo ter saído com um placar maior - a equipe desperdiçou oportunidades promissoras para balançar as redes. De qualquer forma, o 3 a 0 foi mais do que bem-vindo para quem assistiu ao jogo.

Com uma semana livre para treinos, o Botafogo mostrou mais variações táticas. Começou a partida tentando criar oportunidades pelo meio, mas viu que era difícil sair do sistema defensivo do Brusque. Depois, o time passou a oferecer perigo pelos lados do campo: Warley, na direita, foi a válvula de escape do time. No meio-campo, Pedro Castro foi importante para quebrar a formatação inicial da marcação do Brusque. Ao sair a todo momento da posição de origem, o camisa 33 carregava adversários consigo e, assim, criava espaços para os companheiros - Chay, por exemplo, aproveitou muito isto. Mesmo sem ter feito um jogo primoroso com bola no pé, foi importante na parte tática.