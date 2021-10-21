Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Energia da torcida faz diferença, Navarro é aclamado e Botafogo vai no ritmo para vitória de imposição
futebol

Energia da torcida faz diferença, Navarro é aclamado e Botafogo vai no ritmo para vitória de imposição

Alvinegro tem atuação de excelência, goleia Brusque sem sofrer e tem camisa 99, aturo de dois gols, como principal alvo dos aplausos vindos das arquibancadas...

Publicado em 21 de Outubro de 2021 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 out 2021 às 07:00
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O ritmo no Nilton Santos foi uníssono na noite de quarta-feira: por apoio ao Botafogo. Os poucos mais de três mil torcedores que foram ao estádio e viram a vitória por 3 a 0 sobre o Brusque, em jogo válido pela 31ª rodada da Série B do Brasileirão, criaram um ambiente de energia positiva e apoio.+ Rafael Navarro, do Botafogo, chega a 20 participações de gols na Série B e encosta na artilharia
A equipe, claro, sentiu. Tanto que os comandados por Enderson Moreira cresceram justamente no momento em que a torcida "esquentou" - no primeiro tempo quando um gol de Rafael Navarro havia sido anulado. Mesmo com a decepção pelo impedimento, as arquibancadas passaram a crescer.
Em campo, o Alvinegro cresceu justamente neste momento. O time não sofreu em boa parte da partida e poderia até mesmo ter saído com um placar maior - a equipe desperdiçou oportunidades promissoras para balançar as redes. De qualquer forma, o 3 a 0 foi mais do que bem-vindo para quem assistiu ao jogo.
Com uma semana livre para treinos, o Botafogo mostrou mais variações táticas. Começou a partida tentando criar oportunidades pelo meio, mas viu que era difícil sair do sistema defensivo do Brusque. Depois, o time passou a oferecer perigo pelos lados do campo: Warley, na direita, foi a válvula de escape do time. No meio-campo, Pedro Castro foi importante para quebrar a formatação inicial da marcação do Brusque. Ao sair a todo momento da posição de origem, o camisa 33 carregava adversários consigo e, assim, criava espaços para os companheiros - Chay, por exemplo, aproveitou muito isto. Mesmo sem ter feito um jogo primoroso com bola no pé, foi importante na parte tática.
O jogador que mais recebeu o carinho dos torcedores foi Rafael Navarro. Autor de dois gols, o camisa 99, que tem contrato com o Alvinegro se encerrando em dezembro, ouviu gritos de "Fica, Navarro!". A diretoria, com poucas esperanças de que o atacante pode renovar, vê uma possível "luz no fim do túnel" para tentar convencer o atacante através da relação com os torcedores.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026
Editais e Avisos - 23/04/2026
Balanços - Hospital São José - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados