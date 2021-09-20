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Endrick marca e Palmeiras quebra sequência do América Mineiro no Brasileiro Sub-20

Verdão encaminha vaga na segunda fase diante do Coelho, que estava há oito partidas sem perder pelo campeonato nacional
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Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 11:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 set 2021 às 11:30
Crédito: Mourão Panda / AFC
O Palmeiras venceu o América Mineiro por 1 a 0 neste domingo (19), no Estádio das Alterosas, no Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte, e deu um grande passo para a classificação ruma as quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20. O gol da vitória foi marcado por Endrick, atacante de 15 anos, ainda no primeiro tempo.
O triunfo deixa o Verdão com 31 pontos, ocupando de maneira provisória a liderança da competição. Atlético Mineiro, São Paulo e Athletico Paranaense ainda não atuaram e podem passar o Alviverde na tabela. No entanto, abrindo oito pontos do primeiro time fora da zona de classificação com três jogos restantes, o Palmeiras praticamente garante a vaga nas quartas de final.O JOGO
Ainda com o interino Gilmey Aymbere no banco de reservas, o Palmeiras iniciou a partida com o que tinha de melhor disponível. Convivendo com lesões, o departamento médico conta com Henri (ZAG), Lucas Sena (LD), Abimael (LE), Fabinho (VOL), Peu (MEI), Gabriel Silva (ATA) e Robinho (ATA).
O destaque na escalação foi o atacante Endrick, que chega ao quarto gol em cinco jogos pelo sub-20. O atleta estreou pela categoria contra o Corinthians, pelo Brasileiro Sub-20, e atuou por 18 minutos ao entrar no segundo tempo do Derby. Ainda pelo torneio nacional, marcou pela primeira vez na última rodada, no empate em 3 a 3 com o Grêmio no Allianz Parque, repetindo o feito neste domingo. O jovem de 15 anos também tem atuado pelo Paulista Sub-20 nesta temporada e soma dois gols no torneio – ambos marcados contra o Flamengo de Guarulhos.Escalação do Palmeiras
Em jogo truncado, o Palmeiras levou perigo logo no início da partida, com Kevin. O Coelho não demorou para responder e chegou aos 9′, com Gustavo. Embora os donos de casa estivessem há oito jogos sem perder, o Verão se impôs, conseguiu uma dominância levemente superior e abriu o placar com Endrick, aos 22 minutos, aproveitando falha da defesa em jogada criada por Kevin.
Abaixando as linhas depois de abrir o placar, a equipe de Gilmey soube se defender e sofrer pouco, apensar da maior posse de bola do América. Destaque para o volante e capitão Naves, que deu consistência defensiva ao time.
No segundo tempo, com o América partindo para o tudo o nada, o Palmeiras apostou na velocidade e chegou com perigo novamente com Endrick. Pelo lado do Coelho, chances com Rodriguinho, Gustavo e Kawe. Final de jogo: 1 a 0.
O Palmeiras Sub-20 volta a campo pelo Brasileirão no próximo domingo (26), às 15h (horário de Brasília), contra o Cruzeiro, no Allianz Parque, em duelo válido pela décima sétima rodada da competição. Antes disso, o Alviverde enfrenta o São José, pelo Campeonato Paulista, na quinta-feira (23), às 15h.

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