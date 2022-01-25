Endrick diz que aceita conselho de Abel, mantém foco na base e torcerá muito para o Palmeiras no Mundial

Alvo principal da torcida do Palmeiras após a goleada por 4 a 0 sobre o Santos, nesta terça-feira (25), no Allianz Parque, que selou de vez o primeiro título do clube na Copa São Paulo de juniores, o atacante Endrick deu razão ao treinador do time profissional, Abel Ferreira, que descartou levá-lo para a disputa do Mundial do Clubes.- Estou tranquilo. Vou torcer bastante para o Palmeiras no Mundial. Eu fico tranquilo, tento pensar aqui na base, não penso no profissional. Mas se Deus quiser um dia vou subir para o profissional. Fico tranquilo. o Abel está supercerto. Se Deus quiser vamos levar agora o Mundial.

No último domingo (23), após a vitória do Verdão sobre o Novorizontino por 2 a 0, na abertura do Campeonato Paulista, o comandante português não só descartou levar a joia à competição intercontinental, como ainda o recomendou a viajar para a Disneylândia com a família.

O 'miúdo', apelido que pegou por conta da forma como Abel se referiu a ele, ainda enalteceu a conquista da Copinha e garantiu duas conquistas individuais, de melhor jogador e de gol mais bonito.

- É um título muito importante para o nosso clube. Agora temos essa conquista. Entre os prêmios, é tudo consequência do grupo, não é só individual, não ganho nada sozinho. Primeira coisa de tudo é Deus, que está fazendo coisas importantes para mim e minha família.

No momento mais especial de sua carreira até o momento, Endrick também agradeceu o apoio da família, que deixou Brasília (DF) para acompanhá-lo em São Paulo (SP) em busca do sonho.

- Quando operei o joelho, minha família estava comigo. Nunca me abandonaram, eles fazem parte disso tudo, tenho que agradecer tudo a eles, meu irmão. Minha maior conquista é poder mostrar essas coisas que eu faço para ele.