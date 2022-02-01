Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Endrick aposta em título mundial do Palmeiras 'com gols de Dudu e Rony' e Weverton 'fechando o gol'
futebol

Endrick aposta em título mundial do Palmeiras 'com gols de Dudu e Rony' e Weverton 'fechando o gol'

Joia da base alviverde deu entrevista ao SBT e revelou ter Cristiano Ronaldo como ídolo...

Publicado em 01 de Fevereiro de 2022 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 fev 2022 às 08:00
Em entrevista ao SBT na noite desta segunda-feira (31), o atacante Endrick, joia da base do Palmeiras de 15 anos, disse que aposta no título do clube no Mundial de Clubes, que será disputado ainda este mês. O Verdão embarca para os Emirados Árabes Unidos nesta quarta-feira (2).- Com certeza (será campeão), vou torcer bastante, se Deus quiser, vamos ser sim. Um gol do Dudu e outro do Rony, com o Weverton fechando o gol, vai ser 2 a 0.
A joia mais uma vez disse que concorda com as declarações do técnico Abel Ferreira, que não só revelou que não o levaria para disputar a competição intercontinental, como ainda recomendou que ele 'viajasse à Disneylândia'. Mesmo deixando claro que gostaria muito de estar em Abu Dhabi.
- Claro que eu gostaria bastante de ir pro Mundial, mas eu sabia que era difícil por conta da minha idade, o Abel está super certo em estar me segurando, mas claro que eu queria, né? É uma diversão minha jogar futebol, eu ia me divertir bastante, mas já que eu não vou, vou torcer bastante. E tem o povo que quer que eu vou ou que eu não vou, então eu aceito essas críticas que eu não vou, que eu sou tão forte, que eu não vou aguentar e eu tento fazer com que elas estejam erradas e tomara que no futuro eu possa fazer essas pessoas pensarem o contrário.
Apontando ter o português Cristiano Ronaldo, do Manchester United, como seu ídolo e que sempre 'procura se espelhar nele', Endrick não segurou a emoção ao falar sobre o Real Madrid, um dos destinos na Europa apontados como sendo o dele no futuro.- Como eu sempre falo, eu tenho um carinho por todos os times da Europa, mas o Real Madrid é um time muito grandioso, ganhou muitas Champions (Liga dos Campeões).
Sobre a nova vida de astro, o adolescente mostrou estar acostumado, mas ressaltou que sente falta de poder fazer coisas normais para a sua idade.
- Sinto falta de poder ir ao shopping, andar na rua, coisas que eu gosto bastante de fazer. Mas eu entendo e procuro ter a cabeça tranquila e os pés no chão.TABELA
> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui
> Confira o caminho do Verdão no Mundial de Clubes-2022 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
Crédito: EndrickdurantetreinocomotimeprofissionaldoPalmeirasnaAcademia,emjaneiro(Foto:CesarGreco/Palmeiras

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados