Endrick aposta em título mundial do Palmeiras 'com gols de Dudu e Rony' e Weverton 'fechando o gol'

Em entrevista ao SBT na noite desta segunda-feira (31), o atacante Endrick, joia da base do Palmeiras de 15 anos, disse que aposta no título do clube no Mundial de Clubes, que será disputado ainda este mês. O Verdão embarca para os Emirados Árabes Unidos nesta quarta-feira (2).- Com certeza (será campeão), vou torcer bastante, se Deus quiser, vamos ser sim. Um gol do Dudu e outro do Rony, com o Weverton fechando o gol, vai ser 2 a 0.

A joia mais uma vez disse que concorda com as declarações do técnico Abel Ferreira, que não só revelou que não o levaria para disputar a competição intercontinental, como ainda recomendou que ele 'viajasse à Disneylândia'. Mesmo deixando claro que gostaria muito de estar em Abu Dhabi.

- Claro que eu gostaria bastante de ir pro Mundial, mas eu sabia que era difícil por conta da minha idade, o Abel está super certo em estar me segurando, mas claro que eu queria, né? É uma diversão minha jogar futebol, eu ia me divertir bastante, mas já que eu não vou, vou torcer bastante. E tem o povo que quer que eu vou ou que eu não vou, então eu aceito essas críticas que eu não vou, que eu sou tão forte, que eu não vou aguentar e eu tento fazer com que elas estejam erradas e tomara que no futuro eu possa fazer essas pessoas pensarem o contrário.

Apontando ter o português Cristiano Ronaldo, do Manchester United, como seu ídolo e que sempre 'procura se espelhar nele', Endrick não segurou a emoção ao falar sobre o Real Madrid, um dos destinos na Europa apontados como sendo o dele no futuro.- Como eu sempre falo, eu tenho um carinho por todos os times da Europa, mas o Real Madrid é um time muito grandioso, ganhou muitas Champions (Liga dos Campeões).

Sobre a nova vida de astro, o adolescente mostrou estar acostumado, mas ressaltou que sente falta de poder fazer coisas normais para a sua idade.

- Sinto falta de poder ir ao shopping, andar na rua, coisas que eu gosto bastante de fazer. Mas eu entendo e procuro ter a cabeça tranquila e os pés no chão.TABELA

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