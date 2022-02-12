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Enderson revela que soube da demissão pela imprensa e se despede do Botafogo: 'Eternamente grato'

Em mensagem nas redes sociais, treinador afirmou que notícia desestabilizou equipe antes de jogo contra o Fluminense, não concorda com decisão de John Textor, mas tem gratidão...

Publicado em 12 de Fevereiro de 2022 às 18:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 fev 2022 às 18:09
Enderson Moreira se despediu um dia após ter sido demitido do Botafogo. O treinador publicou uma mensagem de despedida do Alvinegro nas redes sociais na tarde deste sábado. Entre os destaques, o fato de ter descoberto que seria tirado do cargo pela imprensa.+ Posse de bola, contexto e importância do volante: como jogam as equipes de Luís Castro, na mira do Botafogo
A decisão foi de John Textor e estava tomada desde o começo da semana, mas foi vazada nos bastidores horas antes do clássico contra o Fluminense, na quinta-feira. Na publicação, o treinador afirmou que a notícia abalou o elenco.
Apesar de dizer que não concorda com a decisão feita pelo norte-americano, o treinador ressalta a gratidão pelo Botafogo. Ele se despede do clube tendo o maior aproveitamento de um técnico pelo clube no Século XXI.PUBLICAÇÃO DE ENDERSON MOREIRA:"Saio hoje do Botafogo assim como cheguei: brigando para defender a história gloriosa de um clube que sempre admirei e passei a respeitar ainda mais depois que tive a honra de vestir essa camisa tão pesada.
Até a última rodada do Campeonato Carioca, mesmo com o elenco desmanchado, com muitas lesões e sem contratações - que me foram garantidas (essa foi a minha condição para permanecer no clube) -, éramos líderes da competição.
Sinceramente, respeito a decisão da nova diretoria. O que não posso concordar é com a forma como o processo foi conduzido. Saber pela imprensa que eu seria demitido a poucas horas de um clássico - mesmo com o time invicto na temporada e com a maior sequência sem derrotas (14) desde 2013 - gerou um clima de instabilidade em toda a equipe, que influenciou no decorrer da partida, afinal, somos seres humanos como quaisquer outros.
Não foi nada fácil para o time, que estava desacreditado, protagonizar a maior arrancada da história da Série B. Saímos da 14ª posição, próximos à zona de rebaixamento, e terminamos com o título e a volta à elite, o que provavelmente foi determinante para a venda do clube.
Mas essa mensagem vai muito além de justificativas. O objetivo maior é deixar meu agradecimento a todos, do fundo do meu coração. Ao presidente e toda sua diretoria, equipe técnica, todos os funcionários (que me acolheram com muito carinho desde a minha chegada) e principalmente ao torcedor, razão maior da existência de um clube de futebol. Sem vocês, tenho certeza de que nada disso seria possível.
Saio com a consciência tranquila e a sensação gratificante de dever cumprido. Não me considero herói. Sou apenas um profissional que defendeu essa bandeira com unhas e dentes até o último minuto de bola rolando.
Finalizo exaltando e agradecendo, mais uma vez, o carinho e a entrega da torcida botafoguense, que foi o pilar de tudo o que construímos aqui. Saio com a convicção de que o Botafogo fez muito mais por mim do que eu fiz pelo Botafogo e eu serei eternamente grato por isso."
Crédito: EndersonMoreirapeloBotafogo(Foto:RafaelArantes

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