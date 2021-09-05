Enderson reconhece Botafogo abaixo tecnicamente, mas valoriza 'garra e disposição': 'Isso também ganha jogo'

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Não foi a atuação dos sonhos, mas o resultado foi o esperado. O Botafogo venceu o Remo, neste sábado, pela 23ª rodada da Série B do Brasileirão. No Baenão, o Alvinegro não teve o melhor desempenho técnico, mas saiu com um resultado positivo e uma posição a mais na tabela.

Após o jogo, Enderson Moreira, treinador do Botafogo, ressaltou a questão de que nem sempre a equipe vai jogar bem, mas que é importante conquistar vitórias em partidas assim. O comandante também ressaltou os jogadores.

- Não foi essa questão de sofrimento. No final do jogo é até normal quem está perdendo colocar atacantes, o último lance ficou marcado pela sequência. O mais importante foi o resultado, falamos que tínhamos que superar o que viesse pela frente, estou muito feliz com a vontade e determinação dos atletas. A disputa e competividade do time continua sempre em alto nível, isso é importante para conseguir bons resultados - afirmou, em entrevista coletiva.O próprio técnico reconheceu que o plantel não fez a melhor partida na competição, mas que o desempenho abaixo do que já havia sido mostrado antes foi compensado pela vontade dos jogadores.

- Acho que a gente não tem um desempenho técnico do nível que a gente pode fazer. Isso acontece com qualquer equipe no mundo, faz parte. Temos que ter tranquilidade. O jogo não fluiu de forma natural. Hoje foi uma vitória de muita disposição, o time se entregou. Mesmo com as dificuldades de umidade, os jogadores foram hidratados durante toda a semana, isso fez a diferença, Toda vez que a gente joga eu acho que a gente um copo pela metade, eu prefiro ver a metade que está cheia no jogo de hoje. Pela disposição, garra, determinação, isso também ganha jogo. Foi uma vitória nesse sentido - completou.MAIS DECLARAÇÕES DE ENDERSON MOREIRA

Rafael Navarro e Rafael Moura- Toda hora eu tenho que responder essas questões. Nós temos um grupo qualificado. Talvez se o Navarro estivesse jogando ele não iria tão bem. As características são diferentes, estamos falando de um jogador experiente, faz bem o pivô e o Navarro tem bons movimentos em velocidade e profundidade. Temos que saber usar nos dois momentos. É importante que a gente possa contar com todos os atletas. Não gosto de lamentar quem não está presente, mas sim exaltar quem veio e se dedicou. Gostaria de enaltecer isso.