Enderson reconhece Botafogo abaixo tecnicamente, mas valoriza 'garra e disposição': 'Isso também ganha jogo'

Não foi a atuação dos sonhos, mas o resultado foi o esperado. O Botafogo venceu o Remo, neste sábado, pela 23ª rodada da Série B do Brasileirão. No Baenão, o Alvinegro não teve o melhor desempenho técnico, mas saiu com um resultado positivo e uma posição a mais na tabela.
Após o jogo, Enderson Moreira, treinador do Botafogo, ressaltou a questão de que nem sempre a equipe vai jogar bem, mas que é importante conquistar vitórias em partidas assim. O comandante também ressaltou os jogadores.
- Não foi essa questão de sofrimento. No final do jogo é até normal quem está perdendo colocar atacantes, o último lance ficou marcado pela sequência. O mais importante foi o resultado, falamos que tínhamos que superar o que viesse pela frente, estou muito feliz com a vontade e determinação dos atletas. A disputa e competividade do time continua sempre em alto nível, isso é importante para conseguir bons resultados - afirmou, em entrevista coletiva.O próprio técnico reconheceu que o plantel não fez a melhor partida na competição, mas que o desempenho abaixo do que já havia sido mostrado antes foi compensado pela vontade dos jogadores.
- Acho que a gente não tem um desempenho técnico do nível que a gente pode fazer. Isso acontece com qualquer equipe no mundo, faz parte. Temos que ter tranquilidade. O jogo não fluiu de forma natural. Hoje foi uma vitória de muita disposição, o time se entregou. Mesmo com as dificuldades de umidade, os jogadores foram hidratados durante toda a semana, isso fez a diferença, Toda vez que a gente joga eu acho que a gente um copo pela metade, eu prefiro ver a metade que está cheia no jogo de hoje. Pela disposição, garra, determinação, isso também ganha jogo. Foi uma vitória nesse sentido - completou.MAIS DECLARAÇÕES DE ENDERSON MOREIRA
Rafael Navarro e Rafael Moura- Toda hora eu tenho que responder essas questões. Nós temos um grupo qualificado. Talvez se o Navarro estivesse jogando ele não iria tão bem. As características são diferentes, estamos falando de um jogador experiente, faz bem o pivô e o Navarro tem bons movimentos em velocidade e profundidade. Temos que saber usar nos dois momentos. É importante que a gente possa contar com todos os atletas. Não gosto de lamentar quem não está presente, mas sim exaltar quem veio e se dedicou. Gostaria de enaltecer isso.
Luís Oyama jogando pelos lados- Oyama é um jogador que tem muita qualidade, ele às vezes tem entrado em uma posição diferente da função dele. Foi uma possibilidade para fechar o jogo, era um lado que eles tinham muita força com o Victor Andrade, a gente quis dar um pouco mais de estabilidade, eu acho que ele conseguiu isso. Tecnicamente a gente não fez um jogo tão bom, quando as coisas estão mais complicadas é mais difícil para quem entra. Não canso de destacar a disposição dele, teve um problema de lesão na nossa chegada, tenho certeza que vai nos ajudar muito.