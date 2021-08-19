Enderson nega que Botafogo tenha dependência em Chay: 'Temos que buscar alternativas'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

'Chaydependência'? Para Enderson Moreira, não. O treinador do Botafogo explicou, após o empate em 1 a 1 com o Guarani, nesta quarta-feira, no Brinco de Ouro, pela 19ª rodada da Série B do Brasileirão, que o Alvinegro não possui dependência em nenhum jogador.

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– Acho que a gente já deu uma demonstração durante esse período que conseguimos vitórias importantes. Nossa vitória contra o Confiança foi sem o Chay em campo. Não criamos nenhum tipo de dependência com nenhum atleta. Claro que são jogadores importantes, mas eu não tenho isso de lamentar as ausências. Gosto de exaltar acima de tudo quem entra, as presenças. A gente tem que buscar alternativas - afirmou o treinador, em entrevista coletiva.Diante do Bugre, Chay, por exemplo, teve uma atuação apagada. Sem o camisa 14 aparecendo com frequência, o Alvinegro mostrou dificuldade para criar chances e furar o bloqueio criado pelo rival.

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– O jogador não vai desenvolver sempre o seu melhor jogo, mas a gente tem que criar outros recursos para isso. De uma maneira geral, não fizemos um bom jogo tecnicamente. Em determinado ponto do jogo, a equipe do Guarani se jogou para frente e a gente sabia que se selecionasse melhor essa transição poderia criar situações melhores - completou o técnico.MAIS ASPAS DE ENDERSON MOREIRA

Sistema defensivo- Se levarmos em consideração que levamos o segundo gol em sete jogos, e também tem mérito do outro lado. São vários cruzamentos da área, o Guarani teve chance em outras duas bolas na área. Eles fizeram uma inversão de jogo e nós não conseguimos diminuir, isso facilitou muito. Existe mérito deles, mas a gente tem dado, acima de tudo, boa consistência no sistema defensivo.