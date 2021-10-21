Enderson nega acomodação do Botafogo com vice-liderança da Série B: 'Temos sete decisões pela frente'

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

O Botafogo abriu cinco pontos de vantagem para o CRB, primeira equipe fora do G4 da Série B do Brasileirão. A vitória sobre o Brusque, nesta quarta-feira, representou a margem criada pelo Alvinegro na reta final da competição.+ Rafael Navarro, do Botafogo, chega a 20 participações de gols na Série B e encosta na artilharia

Isto, contudo, nada quer dizer para Enderson Moreira. O treinador do Glorioso afirmou, em entrevista coletiva após o jogo, que o time não pode ficar acomodado com os 55 pontos e a vice-liderança, ainda tendo a necessidade de performar como outrora.

– Não estamos sentados em cima dessa diferença, esperando as coisas acontecerem. Temos sete decisões pela frente, jogos dificílimos, precisamos estar concentrados, envolvidos, não ficar olhando muito para a tabela. Nosso objetivo é vencer cada partida, então agora nosso jogo contra o Goiás é a partida mais importante para nós, porque é a próxima. Não temos tempo de comemorar resultado, e não temos tempo de ficar lamentando algum resultado negativo - afirmou.

O Alvinegro tem um confronto direto na 32ª rodada. Vai até a Serrinha para enfrentar o Goiás, atual 3º colocado, na próxima terça-feira.