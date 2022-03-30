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Enderson Moreira processa o Cruzeiro, pede R$ 1,5 milhão e quer que SAF se responsabilize pelo débito

O ex-treinador da Raposa, que comandou o time em 2020, é mais um caso de funcionário que aciona o Judiciário ...
LanceNet

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Publicado em 

30 mar 2022 às 17:55

Publicado em 30 de Março de 2022 às 17:55

O técnico Enderson Moreira, que recentemente deixou o Botafogo, é mais um caso para o departamento jurídico do Cruzeiro solucionar. O treinador acionou a Raposa na Justiça do Trabalho, pedindo R$ 1 ,5 milhão e ainda quer que a SAF do clube reconhela a dívida e seja solidária a ela. Enderson entrou com uma ação 28ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte.
O técnico chegou ao Cruzeiro em de março de 2020, saindo meses depois, em setembro, sem deixar a Raposa em uma boa posição na Série B daquele ano. Foram 12 partidas no comando do time, com seis vitórias, três empates e três derrotas.Enderson Moreira cobra parcelas da rescisão com o clube mineiro, multas e uma indenização por ter saído do Ceará antes do fim do contrato para assumir a Raposa. De acordo com o técnico, o Cruzeiro se comprometeu a ressarcir o técnico, mas teria pago apenas parte do valor do rompimento do contrato com o vozão.
Veja o que o treinador está pedindo
Pagamento de parcelas rescisórias no importe de R$ 725.662,00;Pagamento da multa do art. 477, parágrafo oitavo, da CLT, no valor de R$ 105.000,00;Pagamento das parcelas de natureza civil decorrentes da relação de trabalho, R$ 158.666,66;Ressarcimento da indenização decorrente à rescisão com o Ceará, equivalente a R$ 233.750,00;Condenação ao pagamento de 15% a título de honorários advocatícios sobre o valor da condenação, que ora estima em R$ 237.886,44.Sobre a inclusão da SAF como ré solidária, os advogados de Enderson citam sentença da 12ª Vara de BH que reconheceu a responsabilidade, em primeira instância.
Crédito: EndersoncobravaloresdostemposemquecomandouoCruzeiro,naSérieBde2020-(BrunoHaddad/Cruzeiro

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