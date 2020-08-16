Enderson Moreira fica 'surpreso' com saída rápida do Z4, mas pede pés no chão para a sequência da Série B

O Cruzeiro já figura entre os 10 primeiros colocados da Série B 2020 após a vitória contra o Figueirense, fora de casa, por 1 a 0, gol do meia Maurício. O resultado foi o terceiro triunfo do time mineiro na competição, que está com 100% de aproveitamento, porém marcando três pontos na classificação, devido a punição imposta pela FIFA, que tirou seis pontos do clube mineiro.
E, mesmo tendo de descontar a pontuação negativa, o Cruzeiro já deixou o Z4 e no próximo duelo, contra a Chapecoense, quinta-feira, 20 de agosto, no Mineirão, o time celeste já pode sonhar em entrar na briga pelo G4 da competição.
A rápida recuperação da Raposa na Série B, “pagando sua conta” de pontos negativos rapidamente e aparecendo longe da zona da degola deixou feliz o técnico Enderson Moreira, mas o comandante ficou surpreso por ter acontecido ainda bem no início do campeonato. Antes de iniciar a segunda divisão nacional. Enderson havia dito que imaginava o Cruzeiro dentro da zona do rebaixamento por pelo menos 10 rodadas. O desempenho do time e os tropeços dos rivais que estão à frente, aceleraram esse processo.
Todavia, o técnico quer manter os pés no chão, pois crê que a situação não é tão confortável assim.
- Claro que não esperava(a recuperação rápida na tabela), mas trabalhamos para isso, mesmo sabendo que os jogos são difíceis. Os times tem um objetivo claro de conquistar as vagas na Série A e vão dificultar(a vida do Cruzeiro) bastante nas partidas. Por isso, que eu achei que ia demorar mais tempo se desgarrar da zona do rebaixamento. E, acho que ainda não estamos em uma situação tão favorável assim. Precisamos manter o time pontuando nas. Temos de manter os pés nos chão, pois tem muita coisa para ser melhorada-disse o comandante da Raposa após o jogo.