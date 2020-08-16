Enderson Moreira fica 'surpreso' com saída rápida do Z4, mas pede pés no chão para a sequência da Série B

Crédito: O Cruzeiro de Enderson Moreira seria líder da Série B se não tivesse sido punido com a perda de seis pontos pela FIFA-(Bruno Haddad/Cruzeiro

O Cruzeiro já figura entre os 10 primeiros colocados da Série B 2020 após a vitória contra o Figueirense, fora de casa, por 1 a 0, gol do meia Maurício. O resultado foi o terceiro triunfo do time mineiro na competição, que está com 100% de aproveitamento, porém marcando três pontos na classificação, devido a punição imposta pela FIFA, que tirou seis pontos do clube mineiro.

E, mesmo tendo de descontar a pontuação negativa, o Cruzeiro já deixou o Z4 e no próximo duelo, contra a Chapecoense, quinta-feira, 20 de agosto, no Mineirão, o time celeste já pode sonhar em entrar na briga pelo G4 da competição.

A rápida recuperação da Raposa na Série B, “pagando sua conta” de pontos negativos rapidamente e aparecendo longe da zona da degola deixou feliz o técnico Enderson Moreira, mas o comandante ficou surpreso por ter acontecido ainda bem no início do campeonato. Antes de iniciar a segunda divisão nacional. Enderson havia dito que imaginava o Cruzeiro dentro da zona do rebaixamento por pelo menos 10 rodadas. O desempenho do time e os tropeços dos rivais que estão à frente, aceleraram esse processo.

Todavia, o técnico quer manter os pés no chão, pois crê que a situação não é tão confortável assim.