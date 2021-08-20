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Enderson Moreira é punido por dois jogos pelo STJD após discussão com árbitro do duelo contra o Confiança

Comandante alvinegro não estará presente à beira do campo na partida contra o Vila Nova (GOI), porém cabe recurso, e clube tentará um efeito suspensivo para contar com o técnico...
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Publicado em 

20 ago 2021 às 12:50

Publicado em 20 de Agosto de 2021 às 12:50

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) puniu o técnico Enderson Moreira, do Botafogo, por duas partidas após discussão com a arbitragem no duelo contra o Confiança, válido pela 14ª rodada da Série B. A decisão do tribunal cabe recurso e a tendência é que o clube carioca tente reverter a situação.
+ Confira e simule a tabela da série B do Campeonato Brasileiro
Para a partida do próximo domingo contra o Vila Nova (GO), às 11h, no Nilton Santos, o clube tentará um efeito suspensivo para garantir a presença de seu comandante à beira do campo. O duelo é válido pela vigésima rodada da competição, a primeira do returno.
+ Quem fez gols, acertou passes, desarmou e mais: veja números do Botafogo após 1º turno do Brasileirão
O treinador foi punido de acordo com os artigos 250 e 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva referentes à "conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva", ligada diretamente a um ato hostil. No entanto, a punição não foi pelo artigo 243-F, que trata de ofensas à arbitragem. Ele recebeu cartão vermelho na partida e já cumpriu um jogo de suspensão. com isso, resta outro jogo a ser pago no próximo domingo.
+ Anderlecht acena com proposta, e Rafael Navarro pode deixar o Botafogo ainda este mês
O Botafogo atualmente está na oitava colocação na tabela e tenta encostar no G4 da competição. Com 29 pontos, a diferença para o CRB, quarto colocado, é de quatro pontos.

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