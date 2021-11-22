Enderson Moreira, do Botafogo, se torna o maior campeão da Série B

"Senhor Série B"? Enderson Moreira conquistou o terceiro título da segunda divisão do Brasileirão com o Botafogo no último domingo, ao vencer o Brasil de Pelotas, e se tornou o maior campeão da competição na era dos pontos corridos.+ Título da Série B, planejamento para 2022 e superação: diretor do Botafogo abre o jogo; veja o vídeo!

Agora, o comandante coleciona três conquistas da Série B na própria prateleira de troféus. Além do Alvinegro, ele também levantou o caneco com o Goiás, em 2012, e América-MG, em 2017.

Enderson Moreira foi fundamental para o Botafogo chegar ao primeiro lugar do Campeonato Brasileiro. O comandante assumiu o clube na 14ª colocação na tabela e com a equipe passando por dificuldades. Em pouco tempo, deixou os fatores negativos para trás.

Além de Enderson, os outros treinadores campeões na era dos pontos corridos na Série B são Levir Culpi, Renê Simões, Mano Menezes, Dorival Júnior, Ney Franco, Jorginho, Gilson Kleina, Hemerson Maria, Ricardo Gomes, Marcelo Cabo, Rogério Ceni, Antônio Carlos Zago e Umberto Louzer.