Enderson Moreira defende o Cruzeiro de críticas, mas não se 'fecha' para a chegada de mais reforços

- Acho que a gente tem boas peças, bons nomes, bons jogadores. É natural que uma atuação no jogo de hoje, no último jogo, ou no próximo, não seja o que está acostumado a fazer, mas são bons jogadores. A gente tem boas possibilidades. A gente consegue ter a capacidade não só do Régis, do Claudinho, do próprio Marco Antônio, Maurício. São todos jogadores capacitados. Alguns mais jovens, outros mais experientes, mas são todos jogadores que têm capacidade de cumprir bem essa função-disse Enderson que acredita em crescimento da equipe com esse elenco. - Quando a gente perde, a gente tem que falar sobre jogadores que talvez precise contratar, que precisem chegar, mas nós precisamos é fazer os ajustes que o time precisa. Jogadores são fundamentais numa equipe, mas tudo que está em volta é muito importante para a gente poder acertar.(Sobre reforços)A gente vai sempre avaliar. A gente nunca vai se fechar para uma boa oportunidade no mercado, a gente está sempre atento, mas ao mesmo tempo a gente tem um grupo qualificado e que vai nos entregar, tenho muita convicção em uma competição digna-explicou. Sobre os laterais, muito criticados, Enderson comentou que não tem um titular absoluto e saiu em defesa de Giovanni, João Lucas e Patrick Brey, apesar das más atuações nas últimas apresentações. - Não tem essa questão de titularidade. São três atletas que estão entregando seu jogo para nossa equipe. O Giovanni vem de um longo período de inatividade, a gente sabia que ele precisaria jogar para se preparar, e que ele poderia sofrer um pouco em determinado momento. O Patrick Brey teve um probleminha no começo dos jogos, e o João tem participado sempre que possível-concluiu o treinador que deverá manter Giovanni como titular diante do Confiança, neste domingo, às 18h, pela quinta rodada da Série B.