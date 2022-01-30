Enderson Moreira analisa primeira vitória do Botafogo na temporada: ‘Expectativa é melhorar a cada jogo’

O Botafogo venceu a primeira no ano! O Alvinegro bateu o Bangu por 2 a 0 no Nilton Santos pela segunda rodada do Campeonato Carioca. Em coletiva, o técnico Enderson Moreira analisou a vitória da equipe.> Veja a tabela do Campeonato Carioca

- É natural que a gente passe por um processo de evolução, por mais que a gente tenha mantido uma base, tem posições que perdemos atletas importantes e tínhamos que buscar dentro do elenco essas possibilidades. Então a expectativa é de que a gente possa melhorar nosso jogo a cada partida, que a gente possa ter atuações mais consistentes, dando menos oportunidades para os adversários.

- Hoje, no final, demos duas boas oportunidades para o Bangu, que é uma equipe bem treinada, que sabe bem o que fazer dentro de campo. Nós conseguimos filtrar bem, criar boas situações e ganhar o jogo que era importante. Continuamos o processo de observação buscando sempre ter a melhor equipe possível - analisou o treinador.

Enderson começou a partida com uma equipe modificada. O treinador deu oportunidade para o volante Breno, recém chegado ao clube, e ao atacante Vitinho, que subiu ao elenco principal. O técnico afirmou que ‘está buscando uma nova equipe’ e que, para isso, é preciso ‘ter coragem’.

- Acho que de acordo com os trabalhos, treinamentos e as exigência dos jogos, nós vamos ter que fazer alterações. E nós estamos buscando uma nova equipe, tivemos muitas saídas e estamos buscando, agora, outras alternativas. E é muito bom quando você tem esse possibilidade de poder fazer essas experiências, temos que ter coragem de poder fazer, não podemos ter receio ou medo, sabemos que pode dar muito certo, como pode não dar certo. Mas temos a observação dos treinamentos para tomarmos as melhores decisões - explicou Enderson.