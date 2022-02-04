Enderson exalta reação do Botafogo e pede calma com jovens: 'Não é para entusiasmar nem desacreditar'

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Enderson Moreira destacou a serenidade do Alvinegro ao, no intervalo, conversar sobre para buscar a virada.

- Conversamos muito sobre esse poder de reação. É algo importante para uma equipe que almeja fazer grandes jogos, buscar títulos. É necessária essa maturidade - explicou.

O treinador adotou a cautela ao falar sobre os jogadores formados nas categorias de base que vêm tendo boas atuações neste início de temporada do Botafogo.

- Com os jogadores jovens, a gente precisa avaliar o perfil. O Juninho é muito promissor, temos muitas expectativas, assim como o Raí. A gente avalia nos treinos, mas também nos jogos. Ver quem consegue transferir o que faz nos treinamentos. Esse é o caminho - e alertou:

- Não é para ficar entusiasmado demais e nem desacreditar demais logo de início. Nunca é bom rotular. Alguns amadurecem mais cedo, outros demoram um pouquinho mais - completou.

Aos seus olhos, isto passa pelos holofotes sobre o atacante Matheus Nascimento.

- Eu entendo a ansiedade pelo Matheus mas é nascido em 2004, muito jovem. Ele está tendo um protagonismo, uma sequência de jogos. A cada jogo ele vai amadurecendo mais, buscando espaço. Ele não demonstra uma ansiedade de fazer o gol, até dentro de campo. Sempre faz a leitura correta da jogada, não força a barra - disse.