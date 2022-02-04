Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Enderson exalta reação do Botafogo e pede calma com jovens: 'Não é para entusiasmar nem desacreditar'
futebol

Enderson exalta reação do Botafogo e pede calma com jovens: 'Não é para entusiasmar nem desacreditar'

Treinador ressalta atitude do Alvinegro na vitória por 4 a 2 sobre o Madureira, nesta quinta-feira (3) 'A equipe teve tranquilidade e não perdeu o controle'...

Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 às 21:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 fev 2022 às 21:31
Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSW
Enderson Moreira destacou a serenidade do Alvinegro ao, no intervalo, conversar sobre para buscar a virada.
- Conversamos muito sobre esse poder de reação. É algo importante para uma equipe que almeja fazer grandes jogos, buscar títulos. É necessária essa maturidade - explicou.
O treinador adotou a cautela ao falar sobre os jogadores formados nas categorias de base que vêm tendo boas atuações neste início de temporada do Botafogo.
- Com os jogadores jovens, a gente precisa avaliar o perfil. O Juninho é muito promissor, temos muitas expectativas, assim como o Raí. A gente avalia nos treinos, mas também nos jogos. Ver quem consegue transferir o que faz nos treinamentos. Esse é o caminho - e alertou:
- Não é para ficar entusiasmado demais e nem desacreditar demais logo de início. Nunca é bom rotular. Alguns amadurecem mais cedo, outros demoram um pouquinho mais - completou.
Aos seus olhos, isto passa pelos holofotes sobre o atacante Matheus Nascimento.
- Eu entendo a ansiedade pelo Matheus mas é nascido em 2004, muito jovem. Ele está tendo um protagonismo, uma sequência de jogos. A cada jogo ele vai amadurecendo mais, buscando espaço. Ele não demonstra uma ansiedade de fazer o gol, até dentro de campo. Sempre faz a leitura correta da jogada, não força a barra - disse.
O Botafogo assumiu a liderança da competição com sete pontos, mesmo número de Flamengo e Vasco. Porém, os alvinegros marcaram mais gols que os rivais. A equipe volta a campo segunda-feira (7), quando encara o Nova Iguaçu às 21h.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sara Gimenes Torres morreu em acidente de carro na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado de jovem morta em acidente em Cariacica pede perdão e promete se apresentar à polícia
Imagem de destaque
Montadora chinesa traz 7 novos veículos comerciais 100% elétricos, sendo que 2 já estão no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados