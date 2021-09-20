Enderson evita ambiente 'tranquilo' no Botafogo na busca pela Série A: 'Precisamos continuar trabalhando'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Terceira posição, 100% de aproveitamento no returno e seis pontos de vantagem no G4: o Botafogo vive um ambiente positivo na Série B do Brasileirão, mas o clima interno é de que isso fique apenas no papel. Em entrevista à "BotafogoTV" nesta segunda-feira, Enderson Moreira confessou que o clima não pode ser de tranquilidade.

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– O campeonato é muito difícil. As pessoas têm uma noção de que a gente vai chegar agora e ser tudo tranquilo, mas não vai. Devemos passar por algumas dificuldades ainda, talvez algum momento com resultados não tão positivos, temos que estar preparados para isso. Vai ser bom se pudermos adiar isso o máximo possível - afirmou o treinador do Botafogo.O técnico mantém os pés no chão. Entende que o Alvinegro passa por uma boa fase e vive resultados positivos, mas que ainda vive dificuldades em algumas partidas no Campeonato Brasileiro.

– É uma competição muito igual, os jogos têm mostrado isso. Em algum momento até conseguimos abrir uma vantagem, mas sempre com alguma dificuldade. Precisamos nos manter concentrados e ter noção de que a competição é difícil, temos condições de manter essa sequência positiva, mas precisamos continuar trabalhando - completou.MAIS DECLARAÇÕES DE ENDERSON MOREIRA

Atuação contra o Náutico– Em linhas gerais, acho que criamos muitas situações mas não foi um jogo que mostramos um nível de organização que costumamos fazer. Em certo momento a partida ficou muito lá e cá, com muitas transições. É algo que precisamos controlar. O que fica de muito positivo é o poder de reação. Sair perdendo em casa e ter a tranquilidade de buscar a virada.

Elenco unido– Temos uma preparação do grupo. Não sabemos quem será o jogador decisivo na última rodada, às vezes será um atleta que quase não teve oportunidade durante o ano. Todos precisam estar preparados, temos uma atenção especial a todos, principalmente aqueles que não estão jogando com tanta sequência.