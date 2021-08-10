Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Enderson elogia talento de Matheus Nascimento e cita evolução da joia do Botafogo: 'Está melhor a cada dia’
futebol

Enderson elogia talento de Matheus Nascimento e cita evolução da joia do Botafogo: 'Está melhor a cada dia’

Comandante explicou o planejamento com o jovem de 17 anos, que foi relacionado nas últimas seis partidas do Glorioso na Série B: 'Daqui a pouco terá oportunidade'...

Publicado em 10 de Agosto de 2021 às 07:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 ago 2021 às 07:30
Crédito: Enderson exaltou a joia: 'É um jogador com muito talento, com uma capacidade enorme'(Vítor Silva/Botafogo
Um dos principais nomes da base do Botafogo, Matheus Nascimento voltou a ser incorporado ao elenco profissional com Ricardo Resende e permaneceu no grupo com a chegada de Enderson Moreira. Aos 17 anos, a comissão técnica tem feito um trabalho para preparar a joia alvinegra e em breve ele terá a oportunidade de mostrar seu talento novamente.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato BrasileiroCom a contratação de Rafael Moura, Matheus voltou para o sub-20 para ter mais oportunidade de manter a regularidade. No entanto, Enderson acredita que o garoto possa evoluir melhor junto ao time profissional. Com isso, desde que voltou, ele foi relacionado nos últimos seis jogos, mas entrou em campo apenas na derrota para o Goiás no Nilton Santos.
+ Botafogo informa que cirurgia de Ronald foi bem-sucedida e atleta ficará de fora de 8 a 12 semanas
– É um jogador com muito talento, com uma capacidade enorme. Não acho que na base ele consiga desenvolver tanto como ele está desenvolvendo aqui no profissional. Os trabalhos que temos executado tem feito ele crescer muito, percebo que a cada dia está melhor – elogiou Enderson, que ressaltou os pontos em que a joia pode evoluir:
– É claro que ele precisa se adaptar, está em processo de formação principalmente na questão física. Precisa usar o corpo, sair do confronto com os zagueiros adversários, para encontrar o ponto certo para executar o que sabe. O torcedor do Botafogo pode ter certeza de que estamos tratando-o com o maior carinho, é um jogador com uma capacidade de entendimento enorme. Ele recebe dicas constantes de todos, os zagueiros chegam e conversam com ele também. Daqui a pouco terá oportunidade e espero que possa executar tudo que tem feito nos treinamentos – disse Enderson.
+ Xerife de volta! Nas redes sociais, torcedores exaltam a reestreia do zagueiro Joel Carli no Botafogo
Desde que estreou nos profissionais, Matheus Nascimento entrou em campo em vinte e quatro oportunidades e marcou um gol pelo Botafogo. Ele fez sua estreia ano passado contra o Corinthians, na Neo Química Arena, quando ainda tinha 16 anos.
Com 25 pontos, a equipe se aproximou de vez do G4 e pode entrar na zona de acesso já na próxima rodada caso aconteça uma combinação de resultados. Na quinta, o time volta a campo contra o Operário (PR), às 21h30, no Germano Krüger.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Célio Cabral Loura, foi morto a tiros em uma chácara em Córrego do Perdido
Primo de ex-prefeito é assassinado a tiros após cavalgada em Ibatiba
Imagem de destaque
Plantas da sorte: 5 opções para colocar no trabalho e atrair prosperidade
Imagem de destaque
Gato tigrado: 6 raças que se destacam pela pelagem 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados