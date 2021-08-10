Enderson elogia talento de Matheus Nascimento e cita evolução da joia do Botafogo: 'Está melhor a cada dia’

Crédito: Enderson exaltou a joia: 'É um jogador com muito talento, com uma capacidade enorme'(Vítor Silva/Botafogo

Um dos principais nomes da base do Botafogo, Matheus Nascimento voltou a ser incorporado ao elenco profissional com Ricardo Resende e permaneceu no grupo com a chegada de Enderson Moreira. Aos 17 anos, a comissão técnica tem feito um trabalho para preparar a joia alvinegra e em breve ele terá a oportunidade de mostrar seu talento novamente.

+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato BrasileiroCom a contratação de Rafael Moura, Matheus voltou para o sub-20 para ter mais oportunidade de manter a regularidade. No entanto, Enderson acredita que o garoto possa evoluir melhor junto ao time profissional. Com isso, desde que voltou, ele foi relacionado nos últimos seis jogos, mas entrou em campo apenas na derrota para o Goiás no Nilton Santos.

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– É um jogador com muito talento, com uma capacidade enorme. Não acho que na base ele consiga desenvolver tanto como ele está desenvolvendo aqui no profissional. Os trabalhos que temos executado tem feito ele crescer muito, percebo que a cada dia está melhor – elogiou Enderson, que ressaltou os pontos em que a joia pode evoluir:

– É claro que ele precisa se adaptar, está em processo de formação principalmente na questão física. Precisa usar o corpo, sair do confronto com os zagueiros adversários, para encontrar o ponto certo para executar o que sabe. O torcedor do Botafogo pode ter certeza de que estamos tratando-o com o maior carinho, é um jogador com uma capacidade de entendimento enorme. Ele recebe dicas constantes de todos, os zagueiros chegam e conversam com ele também. Daqui a pouco terá oportunidade e espero que possa executar tudo que tem feito nos treinamentos – disse Enderson.

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Desde que estreou nos profissionais, Matheus Nascimento entrou em campo em vinte e quatro oportunidades e marcou um gol pelo Botafogo. Ele fez sua estreia ano passado contra o Corinthians, na Neo Química Arena, quando ainda tinha 16 anos.