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futebol

Enderson diz que Cruzeiro precisa 'entrar de fato' na Série B

O treinador da Raposa segue muito pressionado no cargo e afirmou que o time precisa ser mais regular dentro de campo...

Publicado em 07 de Setembro de 2020 às 22:55

LanceNet

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Publicado em 

07 set 2020 às 22:55
Crédito: Enderson Moreira lamentou o resultado, mas o seu discurso continua repetitivo sobre o desempenho da equipe-(Bruno Haddad/Cruzeiro
O empate entre Cruzeiro e CRB, por 1 a 1, gols de Marcelo Moreno para a Raposa, com Léo Gamalho, empatando para os alagoanos, deixou o cruzeirense de cabeça ainda mais “quente”. Principalmente depois de estar perto da vitória e em um grave erro na defesa, levar o gol da igualdade, decepcionando mais uma vez o seu torcedor. Com esse resultado, o Cruzeiro chegou aos cinco pontos em oito jogos, ficando na 16ª posição na classificação após oito rodadas. O CRB é o sexto colocado com 13 pontos, brigando pelo G4. A atuação ruim, mais uma da Raposa, aumentou a pressão no clube e no técnico Enderson Moreira, que outra vez repetiu o discurso de que a equipe jogou bem e teve evolução em relação ao jogo anterior. -Acho que nós fizemos dois tempos abaixo do que contra o Brasil (de Pelotas). Lá nós fomos envolventes. A falta de regularidade é que nos faz perder tantas oportunidade de conquistar vitórias-disse em sua coletiva. O ainda comandante do Cruzeiro também citou a falta de regularidade em campo para justificar o resultado diante do CRB. -A dificuldade é de manter a regularidade, de encaixar as peças, fazer jogos melhores. Saio muito triste hoje porque não provocou o que fez no último jogo de ser agressivo, finalizar, buscar os gols de forma incessante. A falta de regularidade tem feito com que a gente perdesse tantos pontos-disse. Por fim, Enderson diz que o Cruzeiro precisa entrar na Série B o quanto antes para evitar uma campanha desastrosa na competição e acabar com o maior objetivo do ano, que é voltar à primeira divisão. -Eu avalio o resultado como parâmetro, mas a minha avaliação é técnica. Fizemos um bom jogo contra o Brasil e hoje não, ficamos chateados, decepcionados. O torcedor merecia uma partida melhor. Precisamos manter a vitória, finalizar mais, ser mais agressivo. A torcida está coberto de razão. Não podemos ficar satisfeito de estar vencendo por 1 a 0 e não atacar. O Cruzeiro precisa entrar nessa competição o quanto antes, errando o mínimo possível-concluiu.

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