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Enderson deixa o Botafogo com o melhor aproveitamento de um treinador do clube no Século XXI

Técnico demitido nesta sexta-feira por decisão de John Textor supera Renê Simões e sai com 73% de sucesso nas partidas; Luís Castro é o favorito para assumir o cargo...

Publicado em 11 de Fevereiro de 2022 às 16:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 fev 2022 às 16:20
Enderson Moreira deixa o Botafogo com um feito praticamente inédito no futebol brasileiro. É um treinador demitido que arranca mais elogios e sentido de 'gratidão' do que críticas por parte da torcida - bem diferente do cenário que ele encontrou quando chegou. Não é por menos: é o treinador com o melhor aproveitamento pelo Glorioso no Século XXI.+ Alvo do Botafogo, Luís Castro foi o 'verdadeiro pensador' da revolução do Porto nas categorias de base
O técnico deixa o clube com 20 vitórias, sete empates e quatro derrotas em 31 jogos disputados, representando 73% de aproveitamento. O número também representa a melhor marca pessoal na carreira do profissional.
O treinador foi demitido no começo da tarde desta sexta-feira por decisão de John Textor, que entendia que ele não era o nome ideal para guiar o Botafogo no processo de reconstrução na elite do futebol brasileiro. O clube já anunciou a saída dele.
Campeão da Série B do Brasileirão no ano passado, Enderson assumiu o time na 14ª colocação e levantou o troféu com a equipe. Mesmo sem colocar um futebol de encher os olhos, entregou resultados. Não à toa, superou Renê Simões como o melhor aproveitamento do Glorioso no século.
O português Luís Castro, atualmente no Al Duhail, do Qatar, é o favorito do empresário norte-americano para assumir o cargo. As primeiras conversas já foram iniciadas com o profissional.MELHORES APROVEITAMENTOS DO BOTAFOGO NO SÉCULO XXI
Enderson Moreira (2021/2022) - 73%Renê Simões (2015) - 66,7%​Joel Santana (2010) - 64%Cuca (2007) - 59,9%Ricardo Gomes (2015/2016) - 59%
Crédito: EndersonfoicampeãodaSérieBpeloBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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