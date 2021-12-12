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Enderson, Benevenuto, Navarro... VP atualiza negociações do Botafogo para a temporada 2022

Vinícius Assumpção explicou negociações do Alvinegro em termos de renovações e saídas para o ano que vem e mostra boas expectativas para o futuro...
LanceNet

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Publicado em 

12 dez 2021 às 16:51

Publicado em 12 de Dezembro de 2021 às 16:51

Campeão da Série B do Brasileirão, o Botafogo ainda vive dilemas nos bastidores quanto à montagem do elenco para a próxima temporada. Com dificuldades financeiras, o clube corre atrás de soluções para manter os destaques do time em 2021 para o ano que vem.+ VP do Botafogo diz que renovação de Gatito Fernández 'está avançada': 'Estou otimista'
Isso diz respeito às situações, por exemplo, de Luís Oyama e Marco Antônio com Mirassol e Bahia, respectivamente. O buraco, porém, é mais fundo: o clube tem mais itens na lista. O vice-presidente geral Vinícius Assumpção atualizou algumas informações durante o Prêmio Brasileirão, na última sexta-feira.Renovação de Enderson Moreira– Estamos dialogando com ele. Mostramos todas as condições e o que queremos oferecer no ano que vem. Estamos otimistas e ele vai continuar, conforme o presidente (Durcesio Mello) já disse anteriormente. Temos certeza que tanto o Freeland quanto o Enderson e a comissão vão continuar.
Interesse do Corinthians em Kanu– Não tem nada. Kanu é nosso zagueiro, nosso líder de elenco. Contamos com ele.+ Da desconfiança ao título da Série B: Ao LANCE!, Enderson faz balanço da temporada do Botafogo; veja o vídeo
Venda de Marcelo Benevenuto ao Fortaleza​– Ele já declarou que quer ficar no Fortaleza. Estamos dialogando para buscar as melhores condições para ele. Como jogador, temos que respeitar a vontade do profissional. Também temos que pensar no clube. Estamos tentando achar as cifras que ele pode ser vendido.
Renovação de Rafael Navarro– É uma negociação difícil que vem se arrastando desde abril. Como o próprio Freeland disse, estamos fazendo todo o esforço para ficar com ele mas temos limitações, eu não escondo isso de ninguém. É a realidade, não vamos dar um passo onde não alcançamos. É um processo longo, mas decisivo. Não vamos sair desse caminho, não haverá loucuras.
Crédito: RafaelNavarrotemfuturoindefinidonoBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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