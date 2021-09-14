Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Enderson afirma que Gatito está perto de retorno no Botafogo: 'Cada dia melhor'

Em entrevista ao "Bem, Amigos!, do SporTV, treinador diz que goleiro se aproxima de retorno aos gramados e exalta fase vivida pela equipe na Série B do Brasileirão...

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 10:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 set 2021 às 10:08
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo vive boa fase na Série B do Brasileirão. Único clube com 100% de aproveitamento no returno, o Alvinegro evoluiu em praticamente todos os aspectos desde a chegada de Enderson Moreira. O treinador foi o convidado do "Bem, Amigos!", do SporTV, desta segunda-feira e falou sobre o momento.
+ Com inspiração no Porto, Botafogo avança em conversas do CT e coloca categorias de base em foco
– Tem sido uma satisfação enorme ver o trabalho ser desenvolvido com tanta dedicação e com a consciência que estamos no meio de uma caminhada. Tudo que aconteceu foi maravilhoso. Mas precisamos permanecer com os pés no chão. Chegar ao G-4 é muito difícil, mas manter (no G4) a dificuldade é ainda maior. Temos que continuar trabalhando sabendo que nem tudo está perfeito, tem muita coisa ainda a aprimorar - afirmou.
– Fiquei muito surpreendido com a organização do Botafogo. Tinha uma ideia muito diferente. Achava que o Botafogo, pela situação difícil em termos financeiros, teria um clube sem as mínimas condições de oferecer as possibilidades de um bom trabalho. E pelo contrário, o Botafogo se mostrou muito organizado com suas limitações. É um clube que sabe muito bem o que quer. A cada dia que passa, eu percebo a vontade de executar aquilo que nós treinamos - completou o técnico.E o time ainda pode ganhar um "reforço caseiro". Isto porque Gatito Fernández, goleiro que não atua pelo Botafogo há quase um ano por conta da uma lesão no joelho, está avançando nos treinamentos e perto de um retorno.
– O Gatito está muito próximo (de voltar). Não sei precisar a data, mas ele tem feito trabalhos com bola e está cada dia melhor. Não quero criar expectativa também para a torcida. Ele está muito presente no processo, tem acompanhado o elenco. É uma referência, e precisamos dessas referências - analisou Enderson.
Em uma situação de contratações de fato, o Botafogo está negociando com Fernandão, atacante que atuou no Goiás na última temporada. Por conta de uma situação envolvendo o antidoping, o plano do Alvinegro é utilizar o atacante já pensando em 2022.
– Pode ser uma oportunidade, é um jogador que está suspenso, mas não seria uma coisa para essa temporada, é uma situação para frente. Poderia ser muito útil. Enquanto não se concretiza, não podemos tecer muitos comentários. Seria apenas uma oportunidade de mercado. É um jogador de ótima qualidade para essa função - afirmou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto
Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados