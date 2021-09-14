Enderson afirma que Gatito está perto de retorno no Botafogo: 'Cada dia melhor'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo vive boa fase na Série B do Brasileirão. Único clube com 100% de aproveitamento no returno, o Alvinegro evoluiu em praticamente todos os aspectos desde a chegada de Enderson Moreira. O treinador foi o convidado do "Bem, Amigos!", do SporTV, desta segunda-feira e falou sobre o momento.

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– Tem sido uma satisfação enorme ver o trabalho ser desenvolvido com tanta dedicação e com a consciência que estamos no meio de uma caminhada. Tudo que aconteceu foi maravilhoso. Mas precisamos permanecer com os pés no chão. Chegar ao G-4 é muito difícil, mas manter (no G4) a dificuldade é ainda maior. Temos que continuar trabalhando sabendo que nem tudo está perfeito, tem muita coisa ainda a aprimorar - afirmou.

– Fiquei muito surpreendido com a organização do Botafogo. Tinha uma ideia muito diferente. Achava que o Botafogo, pela situação difícil em termos financeiros, teria um clube sem as mínimas condições de oferecer as possibilidades de um bom trabalho. E pelo contrário, o Botafogo se mostrou muito organizado com suas limitações. É um clube que sabe muito bem o que quer. A cada dia que passa, eu percebo a vontade de executar aquilo que nós treinamos - completou o técnico.E o time ainda pode ganhar um "reforço caseiro". Isto porque Gatito Fernández, goleiro que não atua pelo Botafogo há quase um ano por conta da uma lesão no joelho, está avançando nos treinamentos e perto de um retorno.

– O Gatito está muito próximo (de voltar). Não sei precisar a data, mas ele tem feito trabalhos com bola e está cada dia melhor. Não quero criar expectativa também para a torcida. Ele está muito presente no processo, tem acompanhado o elenco. É uma referência, e precisamos dessas referências - analisou Enderson.

Em uma situação de contratações de fato, o Botafogo está negociando com Fernandão, atacante que atuou no Goiás na última temporada. Por conta de uma situação envolvendo o antidoping, o plano do Alvinegro é utilizar o atacante já pensando em 2022.