Enderson adota cautela com possível chegada de Rafael ao Botafogo, mas diz: 'Referência no futebol mundial'

O Botafogo vive excelente fase sob o comando do técnico Enderson Moreira: são oito vitórias em dez jogos. O oitavo triunfo veio neste sábado, ao superar o Remo por 1 a 0 no Baenão, pela 22ª rodada da Série B do Brasileirão. O que está bom, contudo, pode melhorar com a chegada de um renomado reforço.

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O Alvinegro tem negociações para contratar Rafael e chegou a enviar uma proposta oficial ao jogador na noite de sexta-feira. O treinador adotou cautela ao falar de uma situação ainda não confirmada, mas exaltou a história do lateral-direito.