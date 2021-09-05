Enderson adota cautela com possível chegada de Rafael ao Botafogo, mas diz: 'Referência no futebol mundial'

O Botafogo vive excelente fase sob o comando do técnico Enderson Moreira: são oito vitórias em dez jogos. O oitavo triunfo veio neste sábado, ao superar o Remo por 1 a 0 no Baenão, pela 22ª rodada da Série B do Brasileirão. O que está bom, contudo, pode melhorar com a chegada de um renomado reforço.
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O Alvinegro tem negociações para contratar Rafael e chegou a enviar uma proposta oficial ao jogador na noite de sexta-feira. O treinador adotou cautela ao falar de uma situação ainda não confirmada, mas exaltou a história do lateral-direito.
- Até um tempo atrás talvez nem poderíamos pensar em estar no G4, mas agora o trabalho é mais difícil ainda. Não quero gastar minha energia em possibilidades, as pessoas que estão no clube sabem trabalhar. Se for possível é claro que vamos recebê-lo com o maior prazer, o diretor de futebol Eduardo Freeland está cuidando disso. Sei que há um certo entusiasmo, mas estamos com os pés no chão - completou.