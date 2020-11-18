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Encostado no Bahia, Wanderson assina por empréstimo com o Fortaleza

Defensor foi indicado por Marcelo Chamusca e assinou com o Leão até o fim de 2021...
LanceNet

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Publicado em 

18 nov 2020 às 15:07

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 15:07

Crédito: Divulgação/Fortaleza
O Fortaleza tem o seu segundo reforço da ‘era Marcelo Chamusca’. Trata-se do zagueiro Wanderson, que estava sem espaço no Bahia e assinou com o Tricolor até o fim de 2021.A chegada do atleta é um pedido de Chamusca, que vê a necessidade de reforçar o setor defensivo e dar mais opções na montagem do time na sequência da temporada.
A estreia de Wanderson deve acontecer no fim de semana, quando o Fortaleza encara o Vasco da Gama, em São Januário.
Carreira
Antes de defender as cores do Fortaleza, Wanderson passou por algumas equipes de relevância no Brasil, como, por exemplo, Athletico, Ferroviária, Criciúma, Treze-BA e Corinthians.

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