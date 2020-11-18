Encostado no Bahia, Wanderson assina por empréstimo com o Fortaleza

O Fortaleza tem o seu segundo reforço da ‘era Marcelo Chamusca’. Trata-se do zagueiro Wanderson, que estava sem espaço no Bahia e assinou com o Tricolor até o fim de 2021.A chegada do atleta é um pedido de Chamusca, que vê a necessidade de reforçar o setor defensivo e dar mais opções na montagem do time na sequência da temporada.