Empréstimo: Lateral-direito JP Galvão deixa o Vasco e vai assinar com o Botafogo

Transferência interna no Rio de Janeiro. O lateral-direito JP Galvão, do Vasco, está deixando o clube cruz-maltino para assinar contrato de empréstimo com o Botafogo. No Glorioso, o jogador de 20 anos deverá ser utilizado prioritariamente pelo time B.Pelo acordo, JP deixa o clube de São Januário num acordo até novembro. Na sequência, o Glorioso fica com 60% dos direitos do jogador, o Vasco mantendo 40% caso haja interesse das partes para tornar o negócio definitivo. O contrato do defensor com o Vasco vai até janeiro.