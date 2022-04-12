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futebol

Empréstimo: Lateral-direito JP Galvão deixa o Vasco e vai assinar com o Botafogo

Defensor de 20 anos deverá ser utilizado pelo time B do Glorioso. No Cruz-Maltino, ele tem contrato até janeiro do ano que vem e era a quarta opção do time principal...
LanceNet

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Publicado em 

12 abr 2022 às 11:58

Publicado em 12 de Abril de 2022 às 11:58

Transferência interna no Rio de Janeiro. O lateral-direito JP Galvão, do Vasco, está deixando o clube cruz-maltino para assinar contrato de empréstimo com o Botafogo. No Glorioso, o jogador de 20 anos deverá ser utilizado prioritariamente pelo time B.Pelo acordo, JP deixa o clube de São Januário num acordo até novembro. Na sequência, o Glorioso fica com 60% dos direitos do jogador, o Vasco mantendo 40% caso haja interesse das partes para tornar o negócio definitivo. O contrato do defensor com o Vasco vai até janeiro.
No Cruz-Maltino, JP Galvão disputou a última Copa São Paulo de Juniores, mas desde então está na equipe principal. Mas além de Léo Matos, remanescente da temporada, e de Weverton, atual titular, Gabriel Dias foi contratado recentemente junto ao Cruzeiro.
Crédito: JPGalvãodisputouaCopaSãoPaulodesteanopeloVasco.Agora,vaiparaoBotafogo(Foto:JoãoPedroIsidro/Vasco

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