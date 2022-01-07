Empréstimo de Wesley Moraes ao Internacional é oficializado

Após a chegada do atacante Wesley Moraes na última quinta-feira (6) a cidade de Porto Alegre para a realização dos exames médicos e sacramentar seu acordo com o Internacional, na manhã desta sexta o clube usou suas redes sociais para oficializar o acerto.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSWesley chega ao Beira-Rio por empréstimo do Aston Villa com validade até o fim de 2022 em movimentação que busca a recuperação do melhor futebol do centroavante de 25 anos de idade.

Depois de ótimo início de trajetória quando foi adquirido pelo clube inglês junto ao Brugge-BEL, com direito a ser convocado para amistosos com a Seleção Brasileira, uma séria lesão nos ligamentos do joelho direito atrapalharam sua sequência ao deixá-lo fora de combate por 15 meses entre 2020 e 2021.

Apesar de brasileiro, o jogador jamais teve a oportunidade de atuar profissionalmente em seu próprio país, se transferindo da base do Itabuna para o Trencin-ESL antes de ser captado pelo futebol da Bélgica.

Desta forma, o elenco do técnico uruguaio Alexander Medina ganha uma pela em setor onde a principal figura de 2021, Yuri Alberto, é constante alvo de sondagens por parte do futebol europeu. Situação essa que, conforme admitiu o próprio empresário do jogador, torna difícil mantê-lo no futebol nacional por muito tempo.