Empréstimo acaba e promessa da base retorna ao Santos

Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo

O empréstimo do atacante Matheus Moraes, do Santos, com o Maringá terminou após a eliminação do clube no Campeonato Paranaense ainda nas quartas de final para o Cascavel nesta quinta-feira. O jogador agradeceu o clube nas redes sociais pela primeira experiência como profissional. Ele anotou dois gols na passagem pelo Maringá.- Hoje se encerra um ciclo extremamente importante em minha vida. A gratidão que eu sinto por cada membro deste clube é inexplicável. Deixo a equipe que me abriu como porta ao futebol profissional de cabeça erguida. Obrigado, Maringá. Esta instituição me ajudou a crescer como profissional e, principalmente, como ser humano. Podem ter certeza que, por onde eu for, carregarei a honra de ter defendido as cores deste clube maravilhoso! Fica aqui minha eterna gratidão e torcida ao Maringá Futebol Clube! - agradeceu Matheus Moraes ao Maringá pela passagem.

Agora, o garoto retorna ao Santos com a expectativa de ganhar espaço no elenco profissional do clube. Matheus Moraes estava defendendo a equipe Sub-23 do Peixe. Em 2020, participou do Campeonato Brasileiro de Aspirantes e do Sub-20. Ao todo, fez 15 partidas pelas competições, marcando quatro gols. Moraes está no clube desde os 10 anos e foi campeão paulista Sub-11, em 2011.Moraes ficou quase dois anos sem atuar pela equipe da Baixada Santista por conta de duas lesões no joelho, em meados de 2015 e 2016. A contusão prejudicou o atleta no Sub-17 e Sub-20 do clube, além de interferir em convocações para as categorias de base da Seleção Brasileira. Em 2019, ele sofreu a terceira cirurgia no joelho. Segundo o atacante, foram estes momentos difíceis que o deram forças para seguir sua carreira no futebol.