Emprestados pelo Madureira: Ygor Catatau se despede e Marcelo Alves também não fica no Vasco

Contratados por empréstimo junto ao Madureira após o Campeonato Carioca do ano passado, nem Marcelo Alves nem Ygor Catatau vão permanecer em São Januário. O atacante deve ser anunciado em breve pelo Vitória, enquanto o defensor também não deverá ficar no Tricolor Suburbano.Catatau, de 25 anos, participou de 19 partidas pelo time de São Januário e fez um único gol - contra o Botafogo, garantindo a vitória. Teve oportunidades como titular, mas nunca se firmou. O departamento de futebol já havia decidido não continuar com o jogador.