Emprestados pelo Madureira: Ygor Catatau se despede e Marcelo Alves também não fica no Vasco

Contratados por empréstimo junto ao Madureira após o Campeonato Carioca do ano passado, nem Marcelo Alves nem Ygor Catatau vão permanecer em São Januário. O atacante deve ser anunciado em breve pelo Vitória, enquanto o defensor também não deverá ficar no Tricolor Suburbano.Catatau, de 25 anos, participou de 19 partidas pelo time de São Januário e fez um único gol - contra o Botafogo, garantindo a vitória. Teve oportunidades como titular, mas nunca se firmou. O departamento de futebol já havia decidido não continuar com o jogador.
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O atacante se despediu com uma publicação no Instagram. Agradeceu a Deus, aos jogadores, aos funcionários e à torcida do Vasco. Situação diferente da vivida por Marcelo Alves. O zagueiro de 23 anos chegou a ter negociação avançada para permanecer, mas houve uma reviravolta, conforme informou primeiramente o canal no Youtube "Atenção, Vascaínos". Os contratos dele e de Catatau com o Vasco venceram no fim do mês passado.
Marcelo disputou 16 jogos pelo Cruz-Maltino. Sem ele, o time seguirá, para o miolo de zaga, com Ricardo Graça, Leandro Castan, Werley, Miranda e Ulisses.