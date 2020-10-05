Emprestado pelo Vasco, Bruno César é anunciado no Penafiel, de Portugal

Crédito: Bruno César marcou quatro gols em 44 partidas pelo Vasco (Divulgação

Liberado das atividades com o Vasco desde a última sexta-feira, o meia Bruno César foi anunciado oficialmente como jogador do Penafiel, de Portugal, nesta segunda. Emprestado pelo clube cruz-maltino, o jogador de 31 anos fica no clube lusitano até o fim da temporada europeia, isto é, até o fim de maio do ano que vem.O clube de São Januário vai arcar com parte dos vencimentos, considerados altos no elenco, mas o alívio na folha salarial permitirá ao clube reforçar o grupo comandado por Ramon Menezes. O meia-atacante ganês Latif Blessing e o lateral/ponta colombiano Antonio Valencia são alvos.

O Penafiel disputa, atualmente, a segunda divisão portuguesa. E Bruno César estava exatamente em Portugal, no Sporting, um dos principais clubes da elite local, quando foi contratado pelo Vasco. A expectativa era de que fosse um dos principais jogadores da equipe, mas ela nunca se concretizou.