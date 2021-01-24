Emprestado pelo Palmeiras, Pedrão vira destaque em Portugal

Crédito: Cesar Greco/Ag.Palmeiras

Emprestado pelo Palmeiras ao Nacional da Ilha da Madeira (POR), o zagueiro Pedrão, de 23 anos, chegou em Portugal há 5 meses e já chamou atenção da imprensa local, sendo destaque no Campeonato Português. O vínculo com o Nacional vai até junho de 2021, e os portugueses sonham em mantê-lo na equipe.

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​Décimo quarto colocado na Liga NOS, o defensor possui 11 partidas pela liga, além de um confronto pela Copa de Portugal. Com média de duas interceptações por jogo e acerto de passes superior a 83%, o zagueiro apareceu na lista das 10 revelações do campeonato pelo site Zerozero.pt. Ao LANCE!/NOSSO PALESTRA, Pedrão comentou sobre seu momento em terras lusitanas:​- O começo foi diferente do que eu estava habituado, mas já me adaptei rapidamente. Infelizmente vi o nascimento do meu filho à distância. Por causa da pandemia minha esposa ficou no Brasil. Então, o início foi difícil, mas agora me sinto em casa e quero fazer uma boa campanha aqui.

​Pedrão tem passagens por Água Santa, América-MG e pela base do Palmeiras, porém, antes de chamar a atenção dos portugueses, ele estava emprestado ao Athletico-PR. Além da rodagem, o jovem esteve presente no elenco alviverde campeão do Brasileirão de 2018 e, já em 2020, atuou com Vanderlei Luxemburgo na Flórida Cup, durante a vitória palestrina por 2 a 1 diante do New York City.

​Agora, mesmo longe do Brasil, ele admite estar na torcida pelos ex-companheiros de Palmeiras na final da Libertadores e deseja tudo de melhor ao clube e a torcida.