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futebol

Emprestado pelo Palmeiras, Pedrão vira destaque em Portugal

O zagueiro falou da boa fase que vive no Nacional-POR e sobre a final da Copa Libertadores...
LanceNet

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Publicado em 

24 jan 2021 às 12:00

Publicado em 24 de Janeiro de 2021 às 12:00

Crédito: Cesar Greco/Ag.Palmeiras
Emprestado pelo Palmeiras ao Nacional da Ilha da Madeira (POR), o zagueiro Pedrão, de 23 anos, chegou em Portugal há 5 meses e já chamou atenção da imprensa local, sendo destaque no Campeonato Português. O vínculo com o Nacional vai até junho de 2021, e os portugueses sonham em mantê-lo na equipe.
>> Mercado da bola: clubes que mais gastaram da temporada 2010/11 para cá>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação
​Décimo quarto colocado na Liga NOS, o defensor possui 11 partidas pela liga, além de um confronto pela Copa de Portugal. Com média de duas interceptações por jogo e acerto de passes superior a 83%, o zagueiro apareceu na lista das 10 revelações do campeonato pelo site Zerozero.pt. Ao LANCE!/NOSSO PALESTRA, Pedrão comentou sobre seu momento em terras lusitanas:​- O começo foi diferente do que eu estava habituado, mas já me adaptei rapidamente. Infelizmente vi o nascimento do meu filho à distância. Por causa da pandemia minha esposa ficou no Brasil. Então, o início foi difícil, mas agora me sinto em casa e quero fazer uma boa campanha aqui.
​Pedrão tem passagens por Água Santa, América-MG e pela base do Palmeiras, porém, antes de chamar a atenção dos portugueses, ele estava emprestado ao Athletico-PR. Além da rodagem, o jovem esteve presente no elenco alviverde campeão do Brasileirão de 2018 e, já em 2020, atuou com Vanderlei Luxemburgo na Flórida Cup, durante a vitória palestrina por 2 a 1 diante do New York City.
​Agora, mesmo longe do Brasil, ele admite estar na torcida pelos ex-companheiros de Palmeiras na final da Libertadores e deseja tudo de melhor ao clube e a torcida.
​- Quero assistir ao jogo, com certeza. Vou torcer muito pelo Palmeiras, tenho muitos amigos lá, foi o clube que me acolheu. Então, desejo tudo de melhor pra eles e pra essa torcida.

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